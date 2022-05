Lacalle (Tressis) ve oportunidades "muy interesantes" dentro del Ibex 35

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El economista y director de inversiones de Tressis Daniel Lacalle cree que hay empresas "muy interesantes" dentro del principal indicador de la Bolsa española, el Ibex 35, con valores que han mantenido una política de dividendo "prudente, constante y financiada con recursos propios" que les ha permitido tener un mejor comportamiento que el índice.

"El Ibex 35 no es una inversión como índice que tenga el potencial de revalorización de otros, simplemente por la estructura: son empresas muy reguladas y maduras. Sin embargo, si miras dentro del Ibex ves empresas de renovables que están en máximos históricos", ha señalado.

El economista ha añadido además que aquellas que no generan una rentabilidad por acción en renta variable especialmente positiva pueden suponer una "oportunidad excelente" en renta fija. "Lo que hay que ser en el Ibex es como en todos los índices: selectivo", ha señalado.

Así lo ha destacado en una entrevista con Europa Press con motivo de la publicación de su octavo libro, 'Haz crecer tu dinero'. Para él, este libro trata de "uno de los más personales" y puede considerarse una segunda parte del primero, 'Nosotros, los mercados', en el que ha recuperado lo que ha pasado desde que se publicó este último.

'Haz crecer tu dinero', editado por Deusto, toca los temas que más se han ido comentando en los últimos meses: inflación, criptomonedas, sicav y burbujas, entre otros.

Lacalle recomienda a los jóvenes que están empezando a invertir que analicen lo que quieren hacer con su dinero. "Hay que tener una planificación y un proyecto de crear patrimonio", ha señalado.

No obstante, ha destacado que es normal que los más jóvenes tiendan a tomar mucho más riesgo, pero recomienda que no utilicen las ganancias para gastar, sino que "vayan generando un patrimonio que le permita tener un proyecto de futuro".

AVISO SOBRE LA VOLATILIDAD DE LAS CRIPTOMONEDAS

Así, el economista ve normal que los jóvenes estén apostando por las criptomonedas, pero ha incidido en que tienen que entender que son activos muy volátiles, por lo que deben "analizar adecuadamente el riesgo y la volatilidad que están dispuestos a tomar".

"Muchos jóvenes toman decisiones de inversión basadas en la idea de que las criptomonedas solamente pueden subir, y claro, eso obviamente no ocurre. Es un proceso en el que aprenden a invertir, como hemos aprendido todos", ha señalado.

Pese al gran 'boom' que han experimentado estos activos, Lacalle descarta que haya una burbuja en las criptomonedas. "No es lo mismo un activo que baje que una burbuja. Una burbuja tiene unos componentes de impacto generalizado entre los ciudadanos, no solo en los que invierten, sino también en los que no invierten, que las criptomonedas no tienen", ha explicado.

En su libro, el director de inversiones de Tressis destaca que las burbujas solo se forman en activos en los que se piensa que no hay riesgo, ya que es "la única manera de que se acumule una cantidad muy alta de capital en un activo".

"Las burbujas se evitan no incentivándolas. Es así de fácil... Y de difícil. ¿Quien incentiva una burbuja inmobiliaria o de cualquier tipo? El que baja los tipos de interés muy por debajo del nivel de equilibrio y la inflación, el que aumenta masivamente la masa monetaria para que fluya el crédito, el que penaliza a los bancos por no prestar... El banco central", señala en 'Haz crecer tu dinero'.

INVERSIÓN EN MATERIAS PRIMAS

La subida en los precios de las materias primas por la invasión de Rusia a Ucrania es uno de los principales factores que están influyendo en la tasa de la inflación.

Ante ese alza de precios, invertir en empresas relacionadas con combustibles fósiles puede parecer una buena solución para los inversores a corto plazo, pero "la evidencia muestra que no son buenas inversiones a largo plazo" y que hay que mirar "hacia el futuro" y apostar por las empresas "que van a ser una respuesta en ese entorno de materias primas", ha recalcado.

SICAV Y PLANES DE PENSIONES

Lacalle considera que los cambios regulatorios que han afectado a las sicav son fruto de una "demonización" de este instrumento, "con la idea de que eran una especie de sistema para defraudar".

Para el economista, la mejor decisión hubiera sido adoptar un sistema similar al francés, en el que las sicav "se generalizan a todos los sectores".

"Se ha partido de la base del error y la falacia de que es un instrumento para el fraude fiscal. Al 1% tributan las ganancias, el resto tributa como todo. A mí lo que me hubiera gustado es que se hubiera hecho un régimen regulatorio de las sicav similar al de Francia, donde están generalizadas", ha señalado.

CRITICA LOS CAMBIOS EN PLANES INDIVIDUALES DE PENSIONES

En cuanto a los planes de pensiones, cuyos límites de aportación se han visto reducidos en 2022 hasta los 1.500 euros al año, Lacalle ha incidido en que se debe incentivar la inversión a largo plazo fiscalmente, en especial en un país que "tiene un enorme reto con las pensiones".

"Reducir la deducción tiene un efecto regulatorio inexistente y una penalización muy grande a las personas que quieran invertir a largo plazo. Se está haciendo lo contrario que en el resto de Europa", ha argumentado.