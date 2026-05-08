Lagarde asegura que el BCE está dividido entre el riesgo de reaccionar "muy pronto" o "muy tarde" por la guerra en Irán

La presidenta de la Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, en una rueda de prensa en Frankfurt (Alemania) el 30 de abril de 2026. - ECB / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhoto
MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha asegurado que el organismo está dividido entre el "riesgo de actuar demasiado pronto" o "demasiado tarde" ante la "incertidumbre masiva" que está generando la guerra entre Estados Unidos e Irán.
La mandataria, que no ha asegurado que vaya a finalizar su mandato, ha achacado este escenario, en parte, a la política de comunicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la que el BCE está obligado a prestar atención: "Un tuit y la situación mejora; otro tuit y la situación empeora", ha afirmado en el avance de una entrevista concedida a TVE recogido por Europa Press.
Lagarde no descarta que la inflación aumente por encima del 3%, lo que podría implicar dos nuevas subidas de los tipos de interés, aunque ha añadido que se trataría del escenario más pesimista que maneja el organismo. Asimismo, ha aseverado que espera que los bancos no endurezcan más las condiciones de financiación de los hogares.