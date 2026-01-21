Lagarde (BCE) cree que la incertidumbre y tensión actual forzarán a la UE a desechar la regla de la unanimidad

Archivo - La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde. - Dario Pignatelli/European Counci / DPA - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha asegurado este miércoles que el actual entorno de incertidumbre y tensión geopolítica podría servir de acicate para que las instituciones comunitarias avancen aun cuando no exista unanimidad.

"Creo que la dinámica ha cambiado mucho. Y creo que cada vez más los líderes, la industria y los responsables políticos están en sintonía. Cuando te enfrentas a una amenaza común o a una situación difícil, eso te lleva a esta dinámica. Creo que tenemos que buscar todas las formas de transgredir y progresar", ha afirmado durante una mesa redonda celebrada en el Foro Económico Mundial de Davos.

Lagarde ha puesto como ejemplo de este paso de la regla de la unanimidad a la mayoría cualificada la exención acordada hoy mismo para Hungría, Eslovaquia y República Checa, que no tendrán que contribuir al préstamo de hasta 90.000 millones de euros que la Unión Europea concederá a Ucrania para cubrir sus necesidades de financiación durante los próximos dos años.

La exministra francesa de Economía ha defendido la labor de comunicación realizada desde el BCE al considerar que el "nivel de educación requerido" para entender su comunicado de fijación de tipos de interés es "considerablemente inferior" al que se precisa para comprender los de la Reserva Federal (Fed).

"Hemos hecho especial hincapié en ello para que se entienda, porque creemos que las expectativas de inflación tienen mucho que ver con lo que la gente valora que estamos haciendo para garantizar la estabilidad de precios", ha razonado Lagarde.

CUERPO SUBRAYA EL BENEFICIO DE LA UNIÓN DE MERCADO DE CAPITALES

Durante el mismo encuentro, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha destacado los beneficios que brindaría para toda la UE la unión de mercado de capitales, al tiempo que ha lamentado el coste de oportunidad de no ejecutarlo.

En este sentido, el ministro ha explicado que las empresas españolas han invertido más en Uruguay en los últimos diez años que en toda Europa del Este.

"Si sumamos todos los países, hay que tener en cuenta que solo Polonia es diez veces más grande que Uruguay. Esa es una forma de ver la oportunidad", ha elaborado.