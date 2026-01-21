Larry Fink abre la puerta a trasladar fuera de Davos los debates del Foro Económico Mundial

Laurence Fink, Chairman and Chief Executive Officer, BlackRock, USA points into the audience during the session 'The Global Economic Outlook' at the Annual Meeting 2015 of the World Economic Forum at the congress centre in Davos, January 24, 2015. - MORITZ HAGER

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Larry Fink, presidente y consejero delegado de BlackRock, que este año ejerce como copresidente interino del Foro Económico Mundial, ha defendido la importancia de llevar los debates que desde hace 56 años se celebran en la localidad suiza de Davos a "los lugares donde realmente se construye el mundo moderno", abriendo así la puerta a trasladar reuniones a lugares "como Detroit y Dublín, y ciudades como Yakarta y Buenos Aires".

En un artículo publicado en su perfil de LinkedIn, Fink advierte de la creciente percepción entre el público de que se trata de una reunión "desfasada", por lo que considera necesario "para que el Foro Económico Mundial sea útil en el futuro", recuperar la confianza.

Con este fin, considera oportuno ampliar la participación en estas conversaciones, así como ser más transparentes y más comprometidos con quienes no se sienten representados en este tipo de reuniones.

"Durante 56 años, el Foro Económico Mundial ha sido sinónimo de Davos. Y es probable que siga siendo así por un tiempo", afirma Fink al tiempo que defiende la importancia de "empezar a hacer algo nuevo", para lo que plantea la necesidad de estar presente en los lugares donde realmente se construye el mundo moderno.

"Davos, sí. Pero también lugares como Detroit y Dublín, y ciudades como Yakarta y Buenos Aires", apunta.

Según indicaron fuentes conocedoras al diario 'Financial Times', si bien la dirección del Foro sigue viendo la estación de esquí suiza de Davos como el hogar espiritual y práctico del evento, también reconoce internamente los crecientes desafíos logísticos y estratégicos del lugar.

En este sentido, el periódico recuerda que la escasez de alojamiento, los costes de seguridad y la limitada infraestructura para absorber una asistencia récord al evento han sido reconocidos como problemáticos por los funcionarios del Foro Económico Mundial y advierte de que la llegada del presidente estadounidense, Donald Trump, este miércoles podría complicar aún más los desafíos logísticos de la cumbre.

"Se ha convertido en víctima de su propio éxito", declaró una persona familiarizada con las conversaciones.

No obstante, una de las fuentes consultadas por el rotativo apunta la importancia para el Gobierno de Suiza de que el cónclave mantenga fuertes vínculos con el país, añadiendo que mantenerlo en Europa era una prioridad para muchos altos ejecutivos de la organización.