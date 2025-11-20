Larry Summers deja el Consejo Asesor Internacional de Santander, tras difundirse sus mensajes con Epstein

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Larry Summers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos bajo la presidencia de Bill Clinton, ha dimitido como consejero del Consejo Asesor Internacional de Banco Santander, después de que fuesen difundidos una serie de mensajes cruzados con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, según ha confirmado un portavoz de la entidad a Europa Press.

"En línea con su retirada de las actividades públicas, Larry Summers ha notificado a Santander su dimisión del Consejo Asesor Internacional de Santander", ha trasladado el banco.

El pasado lunes, el influyente economista, que entre 1993 hasta 2001 desempeñó varios cargos en el Ejecutivo liderado por Clinton, anunció su retirada de la vida pública, aunque aseguró que continuaría cumpliendo con sus obligaciones docentes. "Me avergüenzo profundamente de mis actos y reconozco el dolor que han causado", afirmó.

Su decisión se produjo después de que el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes difundiera la semana pasada correspondencias de correos electrónicos de Epstein con varias personas, entre ellas su expareja Ghislaine Maxwell --condenada a 20 años de cárcel por facilitar a la trama niñas adolescentes que terminarían sufriendo abusos sexuales-- y que incluían decenas de mensajes cruzados entre Epstein y Summers.

En los últimos días, el exsecretario del Tesoro de EEUU ha renunciado a varios cargos públicos, incluidos los de miembro de la junta directiva del Centro para el Desarrollo Global, donde era presidente; el Instituto Peterson de Economía Internacional; el Laboratorio de Presupuesto de Yale y el Proyecto Hamilton de la Institución Brookings. También al cargo de consejero en OpenAI, la 'startup' responsable de ChatGPT.

Asimismo, la Universidad de Harvard, donde es profesor y anteriormente fue rector, anunció esta semana que llevará a cabo una investigación sobre los vínculos que Summers y otros funcionarios de la universidad mantuvieron con Epstein para evaluar qué medidas podrían ser necesarias, según recoge 'The New York Times', que no renovará el contrato de Summers como colaborador de la sección de Opinión.