De la Lastra (Bestinver): "Yo no le prestaría gratis dinero al Gobierno español a cinco años"

La gestora toma posiciones en Prisa, Ence y Corticeira Amorin en su cartera ibérica y ve atractivo en Banco Sabadell

El presidente y director de inversiones de Bestinver, Beltrán de la Lastra, ha señalado la preocupación de la gestora por la situación de la renta fija en un contexto en que "el dinero no vale nada ahora" por cómo está afectando al mercado de renta variable, según ha explicado este miércoles y ha asegurado que no le prestaría gratis dinero al Gobierno español a cinco años.

"Yo no le prestaría dinero al Gobierno español a cinco años gratis", ha sentenciado De la Lastra, que ha detallado el impacto de los mínimos marcados por el 'bund' alemán. "Si le prestas cien euros al Gobierno alemán, en diez años te devuelven 96 euros", ha enfatizado el presidente en la presentación de su carta trimestral ante los medios.

En este sentido, ha advertido de que "invertir hoy en determinadas compañías de gran calidad puede ser tan poco atractivo como invertir en bonos del gobierno alemán con rentabilidades negativas". "Es un momento enormemente válido para distinguir entre especular e invertir", ha argumentado.

Por ello, Bestinver considera más acertado invertir a largo plazo en compañías cíclicas que aunque no estén en su mejor momento, ofrecen un "atractivo potencial de inversión".

"La rotación de las carteras ha sido una continuación, hemos ido vendiendo compañías 'premium' y comprando 'value' razonablemente baratas y buenas", ha adelantado De la Lastra.

Entre las operaciones más destacadas de este trimestre, Bestinver ha apostado por incorporar a su cartera ibérica acciones de Ence energía y celulosa, al grupo Prisa --cuya nivel de deuda considera aceptable tras la segunda ampliación de capital--, y a la compañía de corcho portuguesa Corticeira, que pertenece al grupo familiar Amorim.

SABADELL, A PRECIOS "RIDÍCULOS"

Asimismo, Bestinver ha incrementado su posición en el Banco Sabadell, siendo el sector financiero el segundo en peso en su distribución sectorial. "Una posición significativa pero no dominante" para De la Lastra, que ha revelado posiciones también en Unicaja, Merlin y Santander. "Con las posiciones de ahora vamos a ganar bastante dinero", ha pronosticado.

"Los bancos decentes, desde el punto de vista de valoración, están muy atractivos", ha reconocido. Así, en el caso de Sabadell ha considerado que está "a un precio ridículo" ya que es un valor de "suficiente calidad".

NO ENTRARÁN EN DEUTSCHE BANK

No obstante, la gestora ha reconocido que el sector de la banca no es su favorito, si bien, recientemente ha añadido BNP Paribas a su posición. "Los dividendos de los bancos donde estamos invertidos son sostenibles", ha valorado el presidente de la gestora 'value'.

Así, De la Lastra ha negado que estén invertidos en Deutsche Bank y ha dudado de que vayan a estarlo "en un plazo cercano". No obstante, considera que el ejercicio de reestructuración que está llevando a cabo es "bueno" y cree que el regulador "ha mandado un mensaje" al no pedirles una ampliación de capital adicional.

"No sabemos si puede marcar la antesala de un Banco Central Europeo dispuesto a comprar deuda bancaria. Es una buena señal", ha valorado el presidente de Bestinver.

SALIDA DE TELEPIZZA

En el lado contrario, este trimestre ha llamado la atención la reducción de posición de Corporación Financiera Alba y de ACS, así como la salida de Telepizza, a raíz de la OPA de KKR, obteniendo un retorno del 20%.

De esta forma, la cartera ibérica del grupo arroja un valor liquidativo del 2% al final del semestre, con un PER de 9 veces y un potencial de revalorización del 66%. Por su parte, la cartera internacional subió en el año casi un 11%.

ILIQUIDEZ

A pesar de la satisfacción de la gestora con las rentabilidades obtenidas, el presidente de Bestinver ha mostrado su temor ante la falta de liquidez a corto plazo y la inflación a largo plazo. "¿Por qué estamos tan preocupados si ganamos tanto dinero?", ha bromeado De la Lastra.

En este sentido, ha advertido de que el riesgo ante la iliquidez es "real y serio" y su impacto es mayor que el riesgo político de repetir elecciones en España, por ejemplo. "Los reguladores le están prestando más atención y me gustaría que los competidores también lo hicieran", ha zanjado.