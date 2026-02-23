Línea Directa sube más de un 10% en Bolsa tras ganar un 33% más en 2025

Europa Press

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cotización de Línea Directa se ha impulsado un 10,21% en la sesión de este lunes, tras informar al mercado de que obtuvo que cerró 2025 con un beneficio neto de 85,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 33,5% en comparación con el año anterior.

Al cierre de la sesión, las acciones de la compañía aseguradora cotizaban en 1,274 euros. Desde el arranque del año, la empresa acumula una revalorización en Bolsa del 13,95%.

"Línea Directa ha obtenido en 2025 unos resultados excepcionales tanto en crecimiento como en rentabilidad. Los consideramos, a la vez que enormemente satisfactorios, la consecuencia del nuevo camino que iniciamos ya hace tres años para relanzar la actividad de Línea Directa Aseguradora", ha afirmado la consejera delegada, Patricia Ayuela.

El total de primas emitidas entre enero y diciembre fue de 1.134 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,3% en comparación con el año precedente. Los ingresos totales de la actividades ordinarias de seguros fueron de 1.076 millones de euros, un 8,6% más.

Del total de primas, las de Autos fueron de 924 millones, un 11,8% más, mientras que las de Hogar avanzaron un 6,3%, hasta los 167,8 millones; y las de Salud se situaron en 38,8 millones, un 14,7% más.

De esta forma, el resultado técnico de las actividades ordinarias de seguros se elevó un 51,1% respecto al año anterior, hasta los 77,4 millones de euros, mientras que las inversiones tuvieron un impacto positivo de 41,8 millones de euros, un 5,4% más.