Macron propone a Emmanuel Moulin, su mano derecha en el Elíseo, como gobernador del Banco de Francia

April 20, 2026, Gdansk, Poland: French President EMMANUEL MACRON answers journalists' questions during a press conference with Polish Prime Minister DONALD TUSK in Gdansk during the Polish-French summit,Image: 1093122764, License: Rights-managed, Restrict - Marek Ladzinski / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, tiene previsto nombrar como próximo gobernador del Banco de Francia a Emmanuel Moulin, uno de sus más estrechos colaboradores, quien desde abril de 2025 y hasta esta semana se desempeñaba como secretario general del Elíseo.

De este modo, Moulin sucederá a François Villeroy de Galhau al frente del banco central del país galo, después de que este anunciase el pasado mes de febrero su decisión de abandonar a principios de junio el cargo que ocupa desde 2015, dejando así las manos libres a Macron para designar al nuevo banquero central de Francia.

"El presidente de la República, a propuesta del primer ministro, tiene la intención de nombrar al Sr. Emmanuel Moulin como gobernador del Banco de Francia", informaba el Elíseo en un escueto comunicado.

La propuesta de nombramiento ha sido comunicada al presidente de la Asamblea Nacional y al presidente del Senado, para que la comisión correspondiente de cada cámara emita su dictamen de conformidad con lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 13 de la Constitución.

Moulin, de 57 años, ocupaba hasta este lunes el cargo de secretario general del Elíseo, equivalente a jefe de gabinete del presidente, tras haber desempeñado anteriormente diversos altos cargos en la Administración, como el de secretario de Hacienda y jefe de gabinete del primer ministro y del ministro de Finanzas.