Mapfre abonará un dividendo a cuenta de 0,0703 euros por acción el próximo 28 de noviembre

Archivo - Fachada de la sede de Mapfre en Madrid - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mapfre abonará el próximo 28 de noviembre un dividendo a cuenta de los resultados de este año de 0,0703 euros brutos por acción, según ha informado este martes la aseguradora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El consejo de administración de la compañía aprobó a finales de octubre el pago de un dividendo bruto de 0,070 euros por acción con cargo a los resultados de 2025.

Mapfre ha informado hoy de que el importe del dividendo será finalmente de 0,070362 euros brutos por acción tras haberse aplicado de forma proporcional el importe correspondiente a las acciones en autocartera.

Según el calendario difundido por la aseguradora, el 25 de noviembre será el último día en el que las acciones de Mapfre se negocien con derecho a percibir el dividendo, mientras que el 26 de noviembre ya se negociarán sin derecho a cobrarlo.

Por su parte, el 27 de noviembre se determinarán los titulares con derecho a percibir el dividendo, que será abonado un día después, el día 28.

Mapfre alcanzó un beneficio neto de 829 millones de euros en los nueve primeros meses de este año, lo que supone un incremento del 26,8% con respecto al mismo periodo del año anterior.

El resultado neto de la compañía entre enero y septiembre se vio influido por el aumento del resultado técnico y del resultado financiero bruto del negocio de No Vida; por los resultados del ramo de Vida, especialmente en Iberia y Latinoamérica; y por las plusvalías realizadas netas, que estuvieron en línea con las del año pasado.