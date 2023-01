Mapfre lanza Mawdy, la nueva marca de su división de Asistencia

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Mapfre ha lanzado la nueva marca de su división de Asistencia, Mawdy, con el objetivo de centrarse en Europa y Latinoamérica y con el foco de actividad "más digital", según ha informado este jueves a través de un comunicado.

La aseguradora explica que en los últimos años ha llevado a cabo una "profunda reorganización" de la huella geográfica, productos, canales y propuestas de valor de su división de Asistencia, lo que ha desembocado ahora en el lanzamiento de esta nueva marca.

En esta nueva etapa, Mawdy se centrará en los acuerdos de distribución, a través de los canales B2B (business to business) y B2B2C (business to business to consumer), con una nueva propuesta de valor basada en la digitalización.

Su actividad se centrará en mercados estratégicos para la aseguradora, situados principalmente en Europa y Latinoamérica, para lo que estará presente en 23 países en los que se ha unificado la marca. En concreto, estará presente en 23 países con una identidad más global tras llevar a cabo una unificación de la marca en todos los mercados en los que opera y con un modelo de gestión centralizada.

Por otro lado, la compañía prevé que el empleo de nuevas herramientas tecnológicas permita una mayor adaptación a las necesidades de los socios de Mawdy, por ejemplo a través de las aplicaciones web progresivas (PWA), las APIs para garantizar la agilidad en las integraciones o las comunicaciones con clientes a través de WhatsApp y otras plataformas de mensajería.

El uso intensivo del dato también tomará protagonismo, al optimizar la segmentación y personalización de la oferta al cliente final.

Mapfre Asistencia, fundada en 1986, es la unidad del grupo asegurador especializada en soluciones y servicios que complementan a los seguros. Dentro de su catálogo se encuentran, por ejemplo, la asistencia en carretera, en el hogar, de salud o de viajes, programas de garantía o protección de créditos, o la protección de bienes de uso cotidiano.

Además del ámbito de los seguros, la unidad de Asistencia se ha especializado en diseñar soluciones para los sectores de automoción, turismo, banca y sector financiero, telecomunicaciones y affinities.