Mapfre lanza un plan de pensiones a 5 años con una rentabilidad garantizada del 12% a vencimiento

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MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La aseguradora Mapfre ha lanzado este martes un nuevo plan de pensiones a cinco años que garantiza la devolución del capital y una rentabilidad del 12% al vencimiento --equivalente a un 2,29% TAE (tasa anual equivalente)--, al tiempo que ha reabierto su campaña de traspaso de planes con bonificaciones de hasta el 3% del importe trasladado.

El nuevo producto, denominado 'Puente Garantizado VIII', está diseñado como una solución de ahorro para la jubilación dirigida a clientes que buscan "estabilidad y previsibilidad en su ahorro para la jubilación", según ha explicado la compañía en un comunicado.

En paralelo, la aseguradora ha puesto de nuevo en marcha su campaña de traspaso de planes de pensiones individuales desde otras entidades. En este marco, los clientes podrán recibir una bonificación del 3% sobre los primeros 150.000 euros traspasados y del 1% para el importe restante.

Estas bonificaciones, tal y como adelantan, se invertirán en el fondo de inversión multiactivo de renta variable mixta internacional 'Fondmapfre Elección Moderada', cuyo titular será el mismo que el del plan de pensiones.

Además, los clientes podrán realizar aportaciones adicionales a este vehículo, cuya rentabilidad media en los últimos cinco años se sitúa en torno al 3,40% anual.