El MARF admite un programa de pagarés de Grupo Inmobiliario Gomendio por 50 millones de euros

Archivo - El consejero delegado de Bolsas y Mercados Españoles (BME), Juan Flames. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Grupo Inmobiliario Gomendio ha registrado un nuevo programa de pagarés de empresa en el mercado de Renta Fija de BME (MARF) por un total de 50 millones de euros, según informó el gestor de Bolsa en un comunicado.

Los pagarés que se emitirán contarán con nominales unitarios de 100.000 euros, se dirigirán a inversores cualificados y tendrán vencimientos que se extenderán, como máximo, hasta los 24 meses.

Banco Sabadell participa como entidad coordinadora, entidad agente y asesor registrado del programa, mientras que los dealers son el propio Banco Sabadell, Andbank y Link Securities. A su vez, Ramón y Cajal ha colaborado en calidad de asesor legal del emisor en el registro del programa.

Con esta incorporación, el número de emisores del MARF asciende a 162, tanto nacionales como internacionales, de los cuales seis se añadieron en 2026.

A cierre de agosto, el MARF contaba con un saldo vivo de 10.598 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 7,11% respecto al mismo periodo del año anterior