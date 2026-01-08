Al menos media decena de candidatos pugnan por la silla que Guindos dejará libre en mayo en el BCE

Archivo - El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos - BCE - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Croacia ha confirmado este jueves la nominación de Boris Vujcic, gobernador del banco central del país, como candidato a suceder a Luis de Guindos en la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE) cuando su mandato expire el próximo 31 de mayo, lo que eleva a cinco los potenciales relevos del economista español, a falta de conocer si Portugal finalmente formaliza alguna nominación.

Con el anuncio de la candidatura de Vujcic, formalizada un día antes de finalizar el plazo estipulado, Croacia se suma a la carrera por la vicepresidencia del BCE en la que toman parte Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania, mientras que aún no está claro si Portugal buscará recuperar la silla que ocupó Vítor Constancio hasta 2018, cuando fue sucedido en el cargo por Luis de Guindos.

Finlandia fue el país más madrugador en formalizar sus intenciones al anunciar el pasado mes de octubre el respaldo de la ministra de Finanzas, Riikka Purra, a la candidatura de Olli Rehn para recoger el testigo de Guindos en la vicepresidencia del BCE.

El banquero central finlandés, quien desempeña su segundo mandato al frente de la entidad y ya fue comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE entre 2010 y 2014, se perfila como el favorito a priori, con un perfil intermedio entre las 'palomas' y los 'halcones' en el Consejo de Gobierno del BCE.

No obstante, aparte de las candidaturas confirmadas del banquero central croata y de su homólogo finlandés, los países bálticos han confirmado también las nominaciones de sus respectivos candidatos.

En concreto, este martes, el Ministerio de Finanzas de Lituania lanzaba la candidatura del exministro de Finanzas Rimantas Sadzias, después de cumplirse el año pasado una década de la adopción del euro por el país.

Asimismo, la radiotelevisión estonia ERR adelantaba esta semana la intención del Ministerio de Finanzas del país de presentar la candidatura de Madis Müller, actual gobernador del Banco de Estonia, como próximo vicepresidente del BCE, a lo que también aspira Martin Kazaks, su homólogo en el Banco de Letonia, según anunció en noviembre el Ministerio de Finanzas letón.

De su lado, el ministro de Finanzas de Portugal, Joaquim Miranda Sarmento, expresaba a principios de diciembre su disposición a brindar apoyo a una potencial candidatura de Mario Centeno, exgobernador del Banco de Portugal, aunque esta nominación no se ha formalizado aún y no se descarta que también pudiera plantearse la designación de Clara Raposo, subgobernadora del banco central portugués.

Otra potencial candidata, la subgobernadora del Banco de Grecia, Christina Papaconstantinou, ha visto reducirse sus opciones, después de que el pasado 11 de diciembre los ministros de Finanzas de la zona euro eligieran a su compatriota Kyriakos Pierrakakis como presidente del Eurogrupo.

Según establece el Tratado de la UE, el presidente, el vicepresidente y los otros cuatro miembros del Comité Ejecutivo del BCE deben ser "personalidades de reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios". El mandato del candidato finalmente elegido tendrá una duración de ocho años y no será renovable.

El plazo para formalizar candidaturas por los países de la zona euro expira este viernes y se espera que la decisión sobre quién ocupará la silla que dejará libre Luis de Guindos se tome en el seno del Eurogrupo el próximo 19 de enero.

ESPAÑA.

En el caso de España, que dejará vacante la silla de vicepresidente en el BCE que ha ocupado Luis de Guindos los últimos ocho años, si bien desde el Gobierno se ha insistido en que el país buscará mantener una "representación significativa" en la institución, es improbable que se busque mantener el cargo dado que tradicionalmente no se repite nacionalidad, lo que apunta a que los esfuerzos se enfocarán a los tres puestos que quedarán vacantes en el directorio del BCE en 2027, incluida la presidencia.

Sobre este asunto, cuestionado por las opciones que pudiera tener el exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos como sucesor de Christine Lagarde en noviembre de 2027, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, comentaba ayer que se trata de un "excelente profesional" con una carrera "más que contrastada".

Hernández de Cos, actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), era señalado en un sondeo publicado este martes por 'Financial Times' como favorito para dirigir el BCE en opinión del 26% de los economistas consultados; superando al exgobernador del Banco de Países Bajos Klaas Knot, que contó con un respaldo del 24%; al presidente del Bundesbank, Joachim Nagel; y a la miembro del Consejo de Gobierno del BCE Isabel Schnabel, que fueron apoyados por el 14% y el 7% de los encuestados, respectivamente.

La salida de Luis de Guindos del BCE en mayo, sumada a la marcha en enero de José Manuel Campa como presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), reducirá sustancialmente la nómina de españoles que desempeñan cargos de relevancia en instituciones internacionales.

Entre ellos, además Hernández de Cos, destaca Nadia Calviño, quien fue vicepresidenta del Gobierno español entre 2021 y 2023, además de ministra de Economía entre 2018 y 2023, y que ocupa desde enero de 2024 la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Asimismo, Rodrigo Buenaventura, expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se desempeña desde enero de 2025 y por un periodo de tres años renovable como secretario general de Iosco, organización que agrupa a los reguladores de mercados de valores de todo el mundo.

Por su parte, el economista Fernando Restoy preside desde 2017 el Instituto de Estabilidad Financiera, ente adscrito al Banco de Pagos Internacionales, después de su paso como subgobernador del Banco de España entre 2012 y 2016, tras ser vicepresidente de la CNMV entre 2008 y 2012.

Además, desde abril de 2025, Miguel Carcaño Saenz De Cenzano ocupa la vicepresidente de la Junta Única de Resolución (JUR), la entidad europea encargada de la resolución ordenada de bancos en crisis.

ES PREMATURO HABLAR DEL SUCESOR DE LAGARDE.

Respecto del baile de sillas en el directorio del BCE que comenzará con su relevo, el actual vicepresidente de la entidad, Luis de Guindos, considera "muy prematuro" empezar a hablar de la sucesión en la presidencia de la francesa Christine Lagarde, a la que aún le restan casi dos años en el cargo, ya que su mandato finalizará el 31 de octubre de 2027.

"A la presidenta del BCE le quedan dos años y bueno, dos años es un periodo de tiempo muy muy muy muy largo", ha comentado Guindos, para quien los nombres que aparecen en las quinielas, incluido el de Hernández de Cos, son todos "muy válidos".

"Empiezo a ver quinielas ...cuál es el favorito. Yo creo que al final hay que tener en cuenta lo que pasó con la elección de Lagarde. Cuando llegó la sustitución de Draghi, Lagarde no estaba en las quinielas", ha recordado Guindos, añadiendo que se trata de un proceso de elección en el cual influyen otros factores, otros puestos, "es un tema de equilibrios desde muchos puntos de vista".

De este modo, Guindos ha querido evitar especulaciones sobre candidatos porque puede llevar a que después haya alguna sorpresa y no sea finalmente ninguno de los que de algún suenan, como pasó anteriormente. "Me parece a todas luces muy prematuro", ha apostillado.