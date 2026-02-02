El mercado transaccional de Chile moviliza un 12% menos en 2025, según TTR Data

Archivo - Bandera de Chile. - MINISTERIO DE DEFENSA DE CHILE - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El mercado transaccional de Chile ha registrado, entre anunciadas y cerradas, un total de 338 fusiones y adquisiciones por un importe agregado de 6.691 millones de dólares (5.657 millones de euros), lo que supone un descenso del 12% en el número de transacciones y del 53% en su valor, respecto al 2024.

En términos sectoriales, el relativo al software especializado por industria ha sido el más activo del ejercicio con un total de 39 operaciones, seguido del sector de internet, software y servicios IT con 38 transacciones, según el informe anual de TTR Data.

Respecto al mercado transfronterizo, las empresas chilenas han apostado principalmente por invertir en Perú, México y Brasil, con 9 y 8 transacciones, respectivamente.

Por otra parte, Estados Unidos, Reino Unido, España y Brasil son los países que más han apostado por realizar adquisiciones en Chile, con 42 y 15 transacciones en cada país, respectivamente.

'PRIVATE EQUITY', 'VENTURE CAPITAL' Y ASSET ACQUISITIONS'

El segmento de 'private equity' contabilizó un total de 21 transacciones en 2025 con un valor de 814 millones de dólares (688 millones de euros), lo que supone un incremento del 11% en el número de operaciones y un recorte del 0,05% en el capital movilizado, en comparación con el año anterior.

A su vez, se han contabilizado un total de 79 operaciones de 'venture capital', de las cuales 68 tienen un importe no confidencial de 430 millones de dólares (363 millones de euros). Estas cifras suponen una disminución del 32% en el número de transacciones y del 62% en su valor en términos interanuales.

Asimismo, en el mercado de adquisición de activos se han cerrado un total de 49 transacciones en 2025, de las cuales 24 tienen un valor no confidencial de 1.322 millones de dólares (1.118 millones de euros), lo que implica un retroceso del 11% en el número de transacciones y del 25% en su valor respecto al 2024.