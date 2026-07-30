El mercado transaccional de Chile registró 163 operaciones por 3.120 millones hasta junio, según TTR Data

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MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El mercado transaccional de Chile registró durante el primer semestre un total de 163 fusiones y adquisiciones anunciadas o cerradas por un importe agregado de 3.595 millones de dólares (3.120 millones de euros), lo que supone un descenso interanual del 13% en el número de transacciones y del 12% en su valor.

Según se desprende del informe de TTR Data publicado este jueves, la industria del software fue el sector más activo del año, con 18 compraventas, seguido del sector inmobiliario, con 17 'deals' y un crecimiento del 89%.

Así, se contabilizado hasta junio un total de ocho transacciones de capital privado por 298 millones de dólares (258,6 millones de euros), un 38% menos de operaciones y un 128% más de capital movilizado.

Además, se anotaron 35 transacciones de capital riesgo por 96 millones de dólares (83,3 millones de euros), un 25% menos de 'deals' y un 70% menos de valor, así como 26 compraventas relativas a las adquisiciones de activos por 420 millones de dólares (364,5 millones de euros), un 30% más de cantidad y un 73% menos por valor.

En lo que respecta al mercado transnacional, en lo que va de año las empresas chilenas han apostado principalmente por invertir en Colombia y España, con seis transacciones en cada país. Después, Estados Unidos, Reino Unido y España fueron quienes más han invertido en Chile, con once, nueve y ocho compras, respectivamente.