El mercado transaccional de Latinoamérica moviliza 43.169 millones de euros hasta junio, según TTR Data

Archivo - Imagen de la cotización de las empresas de la Bolsa de São Paulo (Brasil), el 25 de febrero de 2022. - Cris Faga/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El mercado transaccional de América Latina registró hasta junio un total de 1.062 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de 49.107 millones de dólares (43.169 millones de euros), según se desprende de un informe publicado este jueves por TTR Data.

Estas cifras implican un descenso del 30% en el número de transacciones y del 6% en su valor frente hace un año. Por número, Brasil fue el país más activo de la región con 593 transacciones (-35%) y un aumento del 15% en el capital movilizado, hasta los 32.557 millones de dólares (28.620 millones de euros).

Por su parte, Chile se anotó 163 transacciones (-13%) y una disminución del 13% en el importe, hasta los 3.595 millones de dólares (3.160 millones de euros), y Argentina registró 129 transacciones (-5%) y un alza del 38% en el capital movilizado, con 4.672 millones de dólares (4.107 millones de euros).

México destacó con 118 tratos (-19%) y un repunte en su importe del 21%, hasta los 10.911 millones de dólares (9.592 millones de euros). Entretanto, Colombia contabilizó 91 transacciones (-29%) por 7.230 millones de dólares (6.356 millones de euros), un 50% más, y Perú hizo lo propio con 58 compraventas (-21%) y un valor que se cuadruplicó (313%) hasta los 4.337 millones de dólares (3.813 millones de euros).

En el ámbito transnacional, TTR Data ha destacado el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior, especialmente en Europa y América del Norte, donde se han llevado a cabo 42 y 22 transacciones, respectivamente.

De su lado, las empresas que más han realizado transacciones estratégicas en América Latina proceden de Norteamérica, con 163 'deals', Europa (146) y Asia (37).

DESGLOSE POR SECTORES

El documento de TTR Data ha constatado la existencia de 71 transacciones de capital privado por un mínimo de 10.014 millones de dólares (8.803 millones de euros), un 14% menos de operaciones y el doble (102%) en cuanto al valor.

El capital riesgo tuvo 174 transacciones por 2.318 millones de dólares (2.038 millones de euros) y las adquisiciones de capital 273 por 7.586 millones de dólares (6.669 millones de euros), un 38% menos de compraventas y un 13% más de valor en el primer caso, y una caída del 2% en las operaciones y del 36% en el importe para el segundo.