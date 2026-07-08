MFS Investment Management lanza un fondo de renta fija europea con un perfil de vencimiento más corto

De izquierda a derecha, desde arriba: Andy Li, Owen Murfin, Matthew Weisser y Pilar Gómez. - MFS

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La firma de inversión MFS Investment Management ha lanzado el 'MFS Meridian Funds - EuroCredit Short Term Bond Fund', un fondo de renta fija europea de gestión activa y con un perfil de vencimiento más corto, con posiciones que vencen en menos de cinco años.

El vehículo invierte principalmente en instrumentos de deuda corporativa y casi soberana, con calificación 'investment grade' denominados o cubiertos en euros, y espera obtener una rentabilidad superior a la del índice Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Year en un ciclo completo de mercado.

Este lanzamiento supone la expansión de la gama de renta fija europea de MFS y complementa al fondo 'MFS Meridian Funds - Euro Credit', estrenado a principios de 2019.

El nuevo fondo está domiciliado y regulado en Luxemburgo, con estructura de sicav, además de estar registrado para la venta en 15 países.

La estrategia está cogestionada por los gestores de carteras Pilar Gómez-Bravo y Andy Li, y el gestor de carteras institucionales, Owen Murfin, participa en los análisis y debates sobre las estrategias de inversión, además de colaborar con los clientes en el posicionamiento de sus carteras.