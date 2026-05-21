Monzo desembarca en España pagando un 1,61% TAE por el ahorro

Tarjeta bancaria de Monzo. - MONZO

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El neobanco Monzo ha comenzado sus operaciones en España y ofrece una remuneración del 1,61% TAE al ahorro que depositen los clientes, según figura en las condiciones de la web de la entidad financiera. Contará con IBAN español y con Bizum.

Los intereses son pagaderos mensualmente, aunque el límite a remunerar es de 100.000 euros. Además, el banco no cuenta con comisiones de ningún tipo, según ha explicado.

"Somos un banco, pero no un banco cualquiera. En Monzo queremos ayudar a las personas y a las empresas a sacar el máximo partido a su dinero y a sentirse realmente en control de sus finanzas", ha afirmado el director general para España, Francisco Sierra.

En su lanzamiento en España, ofrece cinco tipos de cuenta: una cuenta de pago básica, una cuenta para menores de edad, una cuenta compartida, una cuenta personal y una cuenta para autónomos y empresas.

Aunque la entidad ya cuenta con autorización del Banco de España y ha cerrado su oferta para clientes, todavía no está disponible. No obstante, los interesados en ser clientes pueden apuntarse a una lista de espera para acceder algo antes del lanzamiento oficial, que se prevé que sea a finales de año.