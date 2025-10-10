Morgan Stanley ultima una transferencia de riesgo significativo (SRT) vinculada a créditos por 5.168 millones

Archivo - Logo de Morgan Stanley en Nueva York (Estados Unidos). - MORGAN STANLEY - Archivo

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Morgan Stanley está ultimando una operación de transferencia de riesgo significativo (SRT) vinculada a una cartera de préstamos con fondos privados por 6.000 millones de dólares (5.168 millones de euros).

Según ha informado 'Bloomberg' citando fuentes conocedoras del asunto, el tamaño del SRT podría alcanzar los 750 millones de dólares (646 millones de euros), equivalente a un tamaño del 12,5% del 'pool' crediticio.

Los SRTs funcionan para los bancos como mecanismos de respaldo frente al impago de préstamos. Estos instrumentos se emiten normalmente como bonos vinculados a créditos para fondos de pensiones, fondos soberanos y fondos de cobertura.

Así, el emisor puede liberar un capital que, de otro modo, se destinaría a cumplir con requisitos regulatorios. También ayudan a gestionar la exposición a determinados tipos de sectores o deudas.

Por lo general, la entidad emisora obtiene protección frente a insolvencias por entre el 5% y el 15% del valor del 'pool', mientras que los suscriptores pueden obtener rendimientos de hasta dos dígitos.