Mutualidad incorpora a Inmaculada Briones, ex de Liberty, como directora financiera

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mutualidad ha incorporado a Inmaculada Briones Rico, ex 'reporting and controlling manager' de Liberty, como nueva directora financiera, con el objetivo de "fortalecer la gestión económica de la entidad y avanzar en su compromiso con la eficiencia, la innovación y la transparencia".

En concreto, Briones se integra en la subdirección general de Inversiones y Técnica, gestionada por Jaime Moreno, y desde la entidad han apuntado que contribuirá al desarrollo de estrategias financieras alineadas con los objetivos de inversión y sostenibilidad económica.

La nueva directora financiera es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, con especialidad en auditoría, por la Universidad Autónoma de Madrid, y ha trabajado en el ámbito financiero y de la auditoría con más de tres décadas de experiencia en el sector asegurador, habiendo ocupado posiciones de responsabilidad en PwC, Mutua Madrileña y Liberty.

El director general de Mutualidad, Fernando Ariza, ha subrayado que la incorporación de Inmaculada Briones refuerza el compromiso de la compañía con la "excelencia financiera y la gestión responsable". "Su experiencia y liderazgo serán fundamentales para seguir fortaleciendo la solidez económica de Mutualidad", ha destacado.

Por su parte, el subdirector general de Inversiones y Técnica de Mutualidad, Jaime Moreno, ha añadido que la experiencia de Inmaculada en entornos financieros complejos y su conocimiento del sector asegurador aportan un "valor diferencial" al equipo y que su incorporación permitirá seguir avanzando en el "fortalecimiento" de las capacidades financieras de la empresa y en el "rigor técnico" que exige la gestión de inversiones.