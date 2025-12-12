Nasdaq quiere más poder para bloquear OPV ante sospechas de manipulación

Archivo - Imagen del Nasdaq. - CAMBIUM NETWORKS - Archivo

Nasdaq ha registrado ante la Comisión del Mercado de Valores (SEC) una proposición para introducir de manera inmediata una modificación en su reglamento con el fin de que la bolsa electrónica estadounidense cuente con capacidad para denegar la cotización inicial de una empresa si aprecia signos de manipulación, incluso cuando el solicitante cumpla con todos los requisitos establecidos.

En su solicitud, Nasdaq expone que ha venido observando recientemente "operaciones problemáticas o inusuales" en ciertas cotizadas sobre las que la Comisión ha impuesto suspensiones temporales por la preocupación de una posible manipulación mediante recomendaciones a inversores por personas desconocidas a través de redes sociales, aparentemente diseñadas para inflar artificialmente el precio y el volumen de los valores, que estuvieron cotizados durante menos de un año en la mayoría de casos.

En este sentido, recuerda que, hasta ahora, su reglamento no permite la denegación de una cotización ante la posibilidad de que uno o más terceros no afiliados incurran en conductas indebidas que afecten a los valores de una empresa, por lo que la SEC está obligada a anular una decisión de bloquear la cotización si esta no se ajuste a las normas del propio Nasdaq.

"Nasdaq está preocupado por la presunta manipulación de las operaciones con valores cotizados y porque los solicitantes pendientes, a pesar de cumplir con todos los requisitos de cotización, presentan características similares a las de aquellos sujetos a las suspensiones de cotización de la SEC y, por lo tanto, podrían ser susceptibles a una manipulación similar", plantea el gestor de la bolsa electrónica.

De tal modo, considera que requiere "autoridad adicional" para denegar una cotización basándose en la posibilidad de manipulación y añade que sus normas, de igual manera, no le permiten actualmente denegar la cotización de una empresa basándose en el análisis de los patrones de negociación de otras empresas similares o en consideraciones relacionadas con los asesores de la empresa, "y requiere autoridad adicional".

En su propuesta para denegar la cotización inicial de un valor ante la sospecha de una posible manipulación, Nasdaq indica una serie de elementos a considerar como la ubicación de la empresa, incluyendo la disponibilidad de recursos legales para los accionistas estadounidenses en esa jurisdicción, la existencia de estatutos de bloqueo, la capacidad de las partes para realizar una due diligence exhaustiva en esa jurisdicción y la transparencia de los reguladores en dicha jurisdicción.

"Al otorgarle a Nasdaq la autoridad para ejercer discreción de esta manera, Nasdaq considera que puede abordar mejor las situaciones en las que una empresa cumple con los requisitos de cotización de Nasdaq, pero presenta características similares a los valores de otras empresas en las que se observaron problemas de negociación, lo que podría hacer que la empresa sea susceptible a manipulación", defiende.

Además, el cambio de normativa propuesto también otorgará a Nasdaq la autoridad para considerar la participación de asesores de la empresa en otras transacciones que hayan presentado operaciones problemáticas o inusuales, y para tomar medidas para denegar la cotización inicial a una empresa involucrada con estas entidades.

Por otro lado, el gestor bursátil no considera que el cambio de normativa propuesto imponga ninguna carga a la competencia que no sea necesaria o apropiada para el cumplimiento de los objetivos de la Ley más allá de la carga a las empresas a las que se les deniega la cotización, pero afirma que "esta carga es necesaria para proteger a los inversores y el interés público, que es un objetivo primordial de la Ley".