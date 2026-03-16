Nvidia prevé ingresar unos 870.000 millones derivados de la venta de chips de IA para 2027

Archivo - El fundador y consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang. - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fundador y consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, ha indicado que la compañía aspira a ingresar un billón de dólares (alrededor de 870.000 millones de euros) para el año 2027 derivados de la venta de chips de inteligencia artificial Blackwell y Rubin.

De esta manera, Huang ha actualizado los pronósticos realizados el pasado año cuando anunció que estas ventas producirían ingresos de 500.000 millones de dólares (unos 430.000 millones de euros) para el año 2026, unas declaraciones realizadas en la conferencia anual de desarrolladores Nvidia GTC.

"Pues bien, les digo que, desde mi perspectiva, a pocos meses de la GTCDC, un año después de la última GTC, veo, hasta 2027, al menos un billón de dólares (por ingresos de microchips)", ha defendido ante el público el consejero delegado de Nvidia.

Las acciones del gigante tecnológico han alcanzado este lunes un aumento de hasta un 2% en la bolsa estadounidense ante el inicio de la conferencia y el discurso de Huang.