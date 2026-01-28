El oro marca nuevos máximos por encima de 5.200 dólares

Archivo - FILED - 30 May 2012, Bavaria, Munich: Gold bars of different sizes lie in a vault in Bavaria. Photo: Sven Hoppe/dpa - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cotización del oro al contado, valor refugio por antonomasia, superaba por primera vez este miércoles el umbral de los 5.200 dólares, horas antes de conocerse la decisión sobre política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, en respuesta a la debilidad del dólar y la incertidumbre relacionada con las erráticas políticas del presidente estadounidense, Donald Trump.

El precio de la onza de oro ha llegado a alcanzar un récord intradía de 5.271 dólares, con una revalorización del 1,7% respecto del cierre anterior y doblando su valor desde mediados de agosto de 2024, cuando la cotización del metal superó por primera vez los 2.500 dólares.

De este modo, la cotización del oro acumula una subida de alrededor del 22% en lo que llevamos de 2026, frente al aumento de casi el 70% en el conjunto de 2025, después de haber superado por primera vez la cota de los 4.500 dólares por onza a finales del pasado mes de diciembre.

De su lado, la cotización de la plata se mantenía estable sobre los 114 dólares, aunque su revalorización en 2026 es superior al 50%.

En el mercado de divisas, el cambio del euro frente al 'billete verde' seguía fortaleciéndose y se situaba al borde de los 1,20 dólares, cota que llegó a superar brevemente en la sesión del martes.