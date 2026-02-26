Paraguay emite bonos globales por 848 millones de euros en guaraníes y vencimiento a 12 años

Archivo - El presidente de Paraguay, Santiago Peña. - X - Archivo

Paraguay ha emitido bonos globales en moneda local con un vencimiento a 12 años por primera vez que alcanzó un total de 6,506 billones de guaraníes (848 millones de euros) con una tasa del 8,5%.

La emisión en guaraníes atrajo a 64 inversiones internacionales, con una demanda que superó en 1,5 veces el total colocado, según informó el ministerio de Economía y Finanzas en un comunicado.

"Por primera vez, el déficit fiscal autorizado en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, equivalente al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), podrá ser financiado en su totalidad en moneda local", señaló el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos.

Fernández también resaltó que esta operación representa un avance significativo en el proceso de desdolarización de la deuda pública. Así, la colocación de bonos ha permitido que la proporción de deuda en guaraníes alcance un máximo histórico del 22% del total, por encima del 8,3% registrado en agosto de 2023.

En paralelo, el país realizó la reapertura del bono en dólares estadounidenses por un valor de 300 millones de dólares (254 millones de euros) con vencimiento en 2055,

El tramo en dólares registró una demanda de 6,3 veces por encima, hasta los 1.890 millones de dólares (1.604 millones de euros), a través de la participación de 65 inversores.

El titular de la cartera económica destacó que la elevada demanda permitió extender el plazo de los instrumentos y obtener tasas competitivas, incluso por debajo de las observadas en el mercado local durante la última colocación realizada en noviembre de 2025.