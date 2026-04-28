El patrimonio de las gestoras internacionales aumentó en 13.000 millones de euros hasta marzo, según Inverco

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MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El patrimonio de las instituciones de inversión colectiva (IIC) internacionales comercializadas en España experimentó un incremento de 13.000 millones de euros en el primer trimestre del 2026, según las estimaciones publicadas este martes por la patronal Inverco, por lo que la cifra absoluta estimada rondaría los 383.000 millones de euros.

La patronal ha precisado que este dato es una aproximación, en tanto que el volumen de las gestoras internacionales comercializadas y asociadas en España que sí les facilitan el dato suman un patrimonio de 352.691 millones de euros.

Por otra parte, en el primer trimestre del 2026, los flujos registrados por las IIC internacionales comercializadas en España habrían reflejado unas suscripciones netas de 6.000 millones de euros.

De acuerdo a los datos recabados por Inverco, el patrimonio se repartiría de la siguiente manera: renta variable el 22,8%, renta fija/monetarios el 26,8%, mixtas el 7,3% y ETF/indexados el 43,1%.

BlackRock Investment era al cierre del trimestre la ICC internacional en España con mayor patrimonio bajo gestión con 60.162 millones de euros, seguido de Amundi AM (45.172 millones), DWS (27.362 millones), JPMorgan AM (24.096 millones y Vanguard (19.651 millones de euros).

Por detrás figuraban BNP Paribas AM, con 18.588 millones, seguido de Invesco AM (14.588 millones) y Fidelity International (12.078 millones).