Persán cierra el ejercicio 2025 con una facturación récord de más de 1.200 millones

El CEO de Persán, Antonio Somé. - PERSÁN

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Persán, compañía industrial dedicada principalmente a la fabricación de jabones, detergentes y otros productos de limpieza para el hogar y el cuidado personal, cerró el ejercicio 2025 con una facturación récord de 1.227 millones de euros, tras elevar su resultado bruto operativo (Ebitda) hasta los 135 millones de euros impulsada por la integración de Mibelle Group y el buen rendimiento de sus categorías clave.

El grupo, presidido por Concha Yoldi y dirigido por Antonio Somé, refuerza así su posición como uno de los principales actores del continente en marcas de distribuidor y de fabricante. Actualmente, cuenta con una estructura industrial compuesta por ocho plantas en Europa y Estados Unidos.

Así, el crecimiento incluye la integración de Mibelle Group, cuya actividad se incorporó a las cuentas consolidadas entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2025.

En el plano comercial, los resultados estuvieron marcados por el "buen comportamiento" de las categorías de perfumadores y cápsulas para la ropa, que continúan ganando cuota en Europa y han sido introducidos con éxito en Latinoamérica, según han explicado desde la compañía.

En su apuesta por "mantenerse a la vanguardia", Persán destinó 57 millones de euros en 2025 a la mejora de sus plantas y procesos productivos.

INVERSIÓN DE 200 MILLONES EN CINCO AÑOS

Con esta cifra, la inversión acumulada por la multinacional en los últimos cinco años supera los 200 millones de euros. Además, según han indicado desde Persán, la firma culminó una transformación digital para automatizar procesos e inauguró en octubre una planta de fabricación de botellas en Sevilla.

El CEO de Persán, Antonio Somé, ha avanzado que este año continúan centrados en la integración de Mibelle Group y en impulsar su estrategia de expansión global, prestando especial atención a la identificación de nuevas oportunidades en el continente americano.

En materia de sostenibilidad, las iniciativas de eficiencia permitieron, tal como han explicado desde la compañía, reducir "más de un 30%" las emisiones operativas respecto a 2023. Así, estos avances en la optimización del consumo energético y gestión de residuos le han valido la medalla de Oro de Ecovadis.

Por último, la Fundación Persán mantuvo su labor social durante el pasado año logrando la inserción laboral de 209 personas y realizando más de 1.880 atenciones, extendiendo también su actividad con donaciones y colaboraciones en Polonia y Francia.