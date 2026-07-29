Pimco lanza un ETF Ucits que combina exposición a la renta variable estadounidense de gran capitalización

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MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Pimco ha ampliado su gama de fondos cotizados (ETFs, por sus siglas en inglés) Ucits con el lanzamiento de una clase de acciones ETF del 'Pimco GIS StocksPLUS Fund'.

En concreto, la clase de acciones ETF cotizará y se comercializará bajo el nombre de 'Pimco Advantage StocksPLUS US Large Cap Ucits ETF'.

La estrategia StocksPLUS se desarrolló por primera vez en 1986 y busca superar la rentabilidad del S&P 500 a través de la combinación de renta variable estadounidense de gran capitalización con las estrategias activas de renta fija de Pimco.

Los inversores podrán invertir en este producto a partir del 24 de julio de este año en la Bolsa de Londres, Borsa Italiana y Six, así como en Deutsche Börse. Six publicará la composición de su cartera trimestralmente y con un desfase de 30 días, según informó la compañía en un comunicado.

La plataforma de ETFs Ucits de Pimco cuenta con 8.900 millones de dólares (7.817 millones de euros) en activos a cierre del mes de junio. Con la incorporación de este nuevo ETF, ofrece 12 fondos que abarcan estrategias de corto plazo, 'investment grade', 'high yield', mercados emergentes y renta variable estadounidense.