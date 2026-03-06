El porcentaje de consejeras en las empresas del Ibex 35 sube al 41,5% en 2025, según la CNMV

Archivo - Estado de la bolsa de Madrid, a 28 de julio de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Mar.

El porcentaje de consejeras de las empresas del Ibex 35 se situó en el 41,49% en 2025, dos décimas más que en 2024, según las estadísticas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Se trata de datos provisionales, a 3 de marzo de 2026, que corresponden al 88% de las empresas del Ibex 35.

Con una perspectiva a largo plazo, la CNMV señala que en los últimos 20 años el porcentaje de consejeras dentro del Ibex 35 ha pasado del 3,3% a ese 41,49%, lo que implica un aumento de 38,1 puntos porcentuales.

Además, el supervisor resalta que la proporción de mujeres en puestos de alta dirección cerró 2025 en el 27,49%, una subida de un punto respecto al año anterior.

En cuanto a todas las empresas cotizadas, y con datos del 66% de estas compañías, el porcentaje de consejeras alcanzó en 2025 el 38,4%, dos puntos por encima del año anterior. En los puestos de alta dirección, la proporción de mujeres bajó, en cambio, al 24,33%, medio punto menos que en 2024.

Teniendo en cuenta los últimos 20 años, el porcentaje de consejeras de las empresas cotizadas ha pasado del 5,6% en 2005 al 38,4% en 2025, lo que implica un aumento de 32,8 puntos porcentuales.