La posible salida anticipada de Lagarde lanza la carrera por el trono del BCE, con España entre los favoritos

05 February 2026, Hesse, Frankfurt_Main: Christine Lagarde, President of the European Central Bank (ECB), speaks at the press conference after the ECB Governing Council meeting. Photo: Florian Wiegand/dpa - Florian Wiegand/dpa

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La posibilidad de que Christine Lagarde no complete su mandato de ocho años como presidenta del Banco Central Europeo (BCE), que expira a finales de octubre de 2027, ha lanzado de forma prematura la carrera por los principales puestos ejecutivos en la institución, que el próximo año deberá renovar la mitad de los seis miembros de su directorio, incluyendo la presidencia y el cargo de economista jefe, tras el próximo cambio en la vicepresidencia que tendrá lugar en junio de 2026.

El diario 'Financial Times' adelantaba este miércoles la intención de Lagarde de abandonar la presidencia del BCE antes de que expire su mandato para facilitar que el presidente francés saliente, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, pacten un nuevo banquero central para la eurozona antes de las elecciones presidenciales francesas de abril de 2027.

Desde Fráncfort, un portavoz del BCE ha indicado a Europa Press que la presidenta Lagarde "está totalmente centrada en su misión y no ha tomado ninguna decisión sobre el final de su mandato".

A falta de ver qué fundamento hay finalmente detrás de las informaciones, desde ING Research dan por hecho que se reavivarán los contactos entre los gobiernos europeos sobre cómo distribuir la próxima ronda de vacantes en el BCE, al tiempo que señalan que "es la segunda vez en menos de un año que surgen especulaciones sobre un fin anticipado del mandato de Christine Lagarde".

En este sentido, Carsten Brzeski considera probable que la sucesión de Lagarde, Philip Lane e Isabel Schnabel se concrete en un gran acuerdo, con Alemania, Francia y España haciendo referencia a su derecho informal a un puesto permanente en el Comité Ejecutivo del BCE y, dado que el banco central ya ha tenido dos presidentes franceses, las posibilidades de una tercera presidencia "son prácticamente nulas", lo que reduce la carrera por la próxima presidencia del BCE "a Alemania y España", con el neerlandés Klaas Knot como candidato sorpresa.

Sin embargo, para el analista la posibilidad de un presidente alemán del BCE se verá complicada por el hecho de que el presidente de la Comisión Europea también es alemán. "Es muy improbable que tanto la Comisión Europea como el BCE estén dirigidos por dos alemanes", comenta Brzeski en referencia a que el mandato de Ursula von der Leyen finaliza en 2029 y, por tanto, cuanto antes se tome la decisión sobre el BCE, menos probable será que Alemania ocupe la presidencia.

En un sondeo entre economistas publicado a principios de año por 'Financial Times', el español Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España y actual director del Banco de Pagos Internacionales (BPI), era señalado como favorito para dirigir el BCE, con un 26% de opiniones a favor, por delante de Klaas Knot, con un respaldo del 24%, así como también del presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, y de la actual ejecutiva alemana del BCE, Isabel Schnabel, que fueron apoyados por el 14% y el 7% de los encuestados, respectivamente.

A finales de enero, era la agencia Bloomberg la que publicaba una encuesta entre economistas que situaba, por su parte, al neerlandés Knot como primer favorito a la presidencia del BCE y al español De Cos a continuación, mientras que el tercer potencial candidato para relevar a Lagarde sería el actual presidente del Bundesbank, Joachim Nagel.

Las opciones de De Cos y Knot no se vieron afectadas por la decisión del Eurogrupo de nominar en enero al gobernador del Banco Nacional de Croacia, Boris Vujcic, para suceder a Luis de Guindos en la vicepresidencia del BCE, dado que el español dejará el cargo el próximo 31 de mayo.

La elección del croata, de 61 años y sin un perfil definido entre los halcones y palomas del Consejo de Gobierno no choca con ninguna de las reglas no escritas del proceso de selección de los principales cargos del BCE, como habría sucedido en caso de haberse seleccionado al luso Mário Centeno, exgobernador del Banco de Portugal, cuyo nombramiento como vicepresidente habría restado opciones a un potencial candidato español a la presidencia del BCE.