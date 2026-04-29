Powell (Fed) confirma que se mantendrá como gobernador de la Fed una vez termine su mandato

Archivo - El presidente de la Fed, Jerome Powell. - FED - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ha indicado que continuará con su asiento en el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) del banco central estadounidense tras el fin de su mandato como 'guardián del dólar', previsto para el 15 de mayo.

Powell ha sostenido que, a pesar del cierre de su investigación por parte del Departamento de Justicia, las palabras de la fiscal para el distrito de Columbia, Jeanine Pirro, acerca de reabrir la causa judicial en un futuro han motivado la decisión de Powell, quien ha considerado que los ataques de la Casa Blanca contra la institución no tienen precendentes.

"Sin embargo, las acciones legales por parte de la administración no tienen precedentes en nuestros 113 años de historia, y existen amenazas constantes de nuevas acciones similares. Me preocupa que estos ataques estén debilitando la institución y poniendo en riesgo lo que realmente importa al público: la capacidad de implementar la política monetaria sin considerar factores políticos", ha declarado el actual presidente de la Fed en la rueda de prensa posterior a la reunión de política monetaria.

En este sentido, el 'guardián del dólar' ha considerado "sumamente importante" que el banco central pueda continuar implementando la política monetaria con independencia, alejada de la política.

"Tenía planeado jubilarme desde hace tiempo, y los acontecimientos de los últimos tres meses no me han dejado otra opción que quedarme hasta que se resuelvan, al menos hasta entonces", ha afirmado Powell que no ha querido especificar el tiempo que se mantendrá como gobernador --su puesto en la Junta de Gobernadores no expira hasta 2028--.

Igualmente, Jerome Powell ha explicado que su decisión no se debe a las críticas verbales por parte de la Administración Trump, sino que su "preocupación" radica en "la serie de ataques legales contra la Reserva Federal, que amenazan nuestra capacidad para implementar la política monetaria sin considerar factores políticos".