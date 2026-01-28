Powell (Fed) cree que los riesgos sobre inflación y empleo han bajado, pero que aún están en "cierta tensión"

Archivo - El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. - -/Federal Reserve /dpa - Archivo

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, ha asegurado este miércoles que los riesgos para la inflación y el empleo se han moderado, pero que aún existen y generan "cierta tensión" para el mandato dual de la institución.

"Los riesgos al alza para la inflación y los riesgos a la baja para el empleo han disminuido, pero siguen existiendo. Por lo tanto, sigue habiendo cierta tensión entre los mandatos. ¿Están totalmente equilibrados? Es difícil de decir, pero pensamos que la política monetaria está en buen lugar", ha explicado durante la rueda de prensa.

Powell ha explicado que el órgano rector de la Fed ha optado por mantener los tipos de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, en mínimos de finales de 2022, tras haberlos recortado en 75 puntos básicos en las últimas tres reuniones. Así, se encontrarían actualmente en niveles "neutrales".

"Esta normalización de nuestra postura política debería contribuir a estabilizar el mercado laboral, al tiempo que permite que la inflación retome su tendencia a la baja hacia el 2% una vez que hayan desaparecido los aumentos por los aranceles", ha elaborado.

El 'guardián del dólar' ha avanzado que la mayor parte del efecto proinflacionario de los gravámenes sobre los precios ya se ha consumado. En consecuencia, tras alcanzar su cénit este año, el encarecimiento se suavizará, siempre y cuando no se reavive la guerra comercial con más aranceles.

En cuanto a la evolución macro, la economía estadounidense habría crecido a un ritmo "sólido" y ha iniciado este año con "buen pie". Powell ha destacado que la inflación sigue siendo "algo elevada" y que la creación de empleo ha sido reducida, aunque la tasa de paro muestra indicios de estabilización. El mercado residencial permanece "débil".