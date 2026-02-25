Prosegur Cash propondrá la distribución de un dividendo de 62 millones de euros que repartirá en diciembre

Archivo - Prosegur Cash. - PROSEGUR CASH - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Prosegur Cash ha acordado proponer a la junta general de accionistas ordinaria, que se celebrará el próximo 29 de abril en primera convocatoria o el 30 de abril en segunda convocatoria, la distribución de un dividendo con cargo a reservas voluntarias de 62 millones de euros.

En concreto, el dividendo es con cargo a reservas voluntarias, a razón de 0,0424 euros brutos por cada acción en circulación y supone un pago total máximo de 62.465.184,65 euros, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La propuesta de acuerdo prevé que este dividendo se abone en un único pago, en efectivo, durante el próximo mes de diciembre de 2026, a través de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear).

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Además de debatir sobre la distribución de este dividendo, Prosegur Cash someterá a votación en la junta general de accionistas la aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales de la sociedad y consolidados de la empresa, el estado de información no financiera e información de sostenibilidad y la gestión del consejo de administración durante el ejercicio 2025.

En la junta también se debatirá la reelección de Chantal Gut Revoredo como consejera dominical, y de Claudio Auirre Pemán, Daniel Entrecanales Domecq y Ana Daiz de Vicuña Bemberg como independientes.

Por otra parte, los accionistas deberán votar de forma consultiva el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros del ejercicio 2025, la aprobación del Plan 2026-2027 de Incentivo a Largo Plazo (ILP 2026) para el presidente ejecutivo, el consejero delegado y directivos del grupo Prosegur Cash y la aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros.