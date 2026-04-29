PSOE y PP tumban en el Congreso la propuesta de Sumar para buscar un índice hipotecario distinto al Euríbor y al IRPH

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (1i) y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (1d), durante una sesión plenaria en el Congreso, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y el PP han tumbado este miércoles en el Congreso una proposición no de ley de Sumar que, entre otros objetivos, planteaba buscar una alternativa al Euríbor y al IRPH como principales índices hipotecarios.

Los plurinacionales habían llevado esta propuesta a la Comisión de Economía de la Cámara Baja y con ella buscaban promover el estudio de alternativas al Euríbor y el IRPH como índices de referencia hipotecaria, con el fin de reducir la exposición de los hogares a índices sometidos a limitaciones estructurales, volumen de transacciones inexistente en algunos tramos, mayor volatilidad a la deseable para contratos de larga duración y riesgo de manipulación.

APOYO DE ERC Y BILDU

Sin embargo, la iniciativa sólo ha sido apoyada por Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó. El PNV, por su parte, se ha abstenido, mientras que PSOE, PP y Vox han votado en contra tumbando la propuesta.

Además de esa petición de un nuevo índice, el grupo parlamentario pedía en su propuesta adoptar las medidas normativas necesarias para restringir la comercialización de hipotecas a tipo variable sobre vivienda habitual "exclusivamente a los supuestos en que el prestatario acredite una alta solvencia financiera y una capacidad suficiente para absorber incrementos significativos de cuota".

También se plasmaban otras peticiones como revisar el régimen de comercialización de las hipotecas mixtas; evaluar, en el plazo de un año, el impacto distributivo y social del modelo hipotecario español sobre la estabilidad financiera de los hogares; y legislar sobre el "importante desequilibrio" para determinar la abusividad de cláusulas no transparentes.

Por último, Sumar pedía llevar a cabo las medidas legislativas oportunas sobre la revisión de sentencias firmes que no hayan seguido las directrices del TJUE en lo relativo al IRPH, a fin de dar pleno efecto a dicha jurisprudencia y corregir las situaciones en las que los tribunales nacionales hayan resuelto en sentido contrario a la doctrina europea obligatoria.