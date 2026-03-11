Revolut lanza su banco en Reino Unido con 13 millones de clientes y 1.000 nuevos puestos de trabajo

Revolut lanza su banco en Reino Unido con 13 millones de clientes y crea 1.000 puestos de trabajo. - REVOLUT

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Revolut Bank UK Ltd ha lanzado su banco en Reino Unido tras recibir la aprobación reglamentaria de la Autoridad de Regulación Prudencial (PRA, por sus siglas en inglés), contando con una base existente de 13 millones de clientes y con la creación de 1.000 puestos de trabajo "de alta cualificación" en el país, según ha informado este miércoles en un comunicado.

Además, ha asegurado que mantiene su reciente compromiso de invertir 3.000 millones de libras (3.475 millones de euros).

Desde la plataforma financiera han afirmado que comenzarán a ofrecer cuentas como "banco con licencia completa", tanto a clientes particulares como a empresas. También ofrecerán "cuentas de depósito protegidas por el FSCS" para los depósitos que cumplan los requisitos.

Asimismo, Revolut iniciará en unos días el lanzamiento de "cuentas corrientes para nuevos clientes" de forma gradual, comenzando con un grupo reducido y ampliándose durante las próximas semanas, con el objetivo de garantizar una experiencia fluida para los usuarios.

En este contexto, la empresa ha destacado que se encuentra en una fase de expansión, con el compromiso de lanzar Revolut en 30 nuevos mercados de aquí a 2030. Además, ha recordado su ya anunciada "inversión global" de 10.000 millones de libras (11.586 millones de euros) en cinco años y la creación de 10.000 nuevos puestos de trabajo a medida que amplíe su presencia internacional.

PROCESO DE MIGRACIÓN DE CLIENTES NUEVOS Y EXISTENTES

El proceso de migración al banco en Reino Unido será distinto para los clientes nuevos y los ya existentes dentro de la plataforma financiera.

Para los clientes actuales, Revolut ha explicado que dará al menos dos meses de aviso antes de transferir las cuentas al banco. Esta transición se llevará a cabo en varias tandas escalonadas a lo largo de varias semanas, conforme a los términos y condiciones.

En cambio, los nuevos clientes que se registren a partir de este miércoles, 11 de marzo, podrán incorporarse inicialmente a una cuenta de entidad de dinero electrónico con Revolut.

Revolut ha asegurado que el proceso de incorporación y transición a Revolut Bank UK Ltd se realizará "de forma gradual y paulatina", con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la migración.

Finalmente, todos los clientes pasarán a Revolut Bank UK Ltd en los próximos meses. En el momento de la incorporación, se informará a cada cliente sobre a qué entidad está siendo transferido, según los Términos y Condiciones, ha comunicado la entidad.

El cofundador y consejero delegado de Revolut, Nik Storonsky, ha señalado que el lanzamiento del banco ha sido "una prioridad estratégica a largo plazo para Revolut", y que marca un "momento significativo" en su trayectoria.

Por su parte, la consejera delegada de Revolut en el Reino Unido, Francesca Carlesi, ha afirmado que la obtención de esta licencia "sienta las bases de nuestro próximo capítulo" y les permitirá continuar con su misión de "brindar la experiencia bancaria más fluida, segura y centrada en el cliente a los consumidores del Reino Unido".