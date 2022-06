Revolut lanza un producto de pago a plazos en Irlanda y tiene previsto expandirlo este año a otros mercados

Imagen de recurso del producto 'Pay Later' de Revolut.

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El neobanco Revolut va a lanzar un nuevo producto de pago a plazos responsable en Irlanda, 'Pay Later', con un límite de crédito probado y que tiene previsto ofrecer en otros mercados del Viejo Continente de cara a finales de año.

Rumanía y Polonia serán los siguientes mercados en acceder a este producto, según ha señalado la entidad en un comunicado.

Los clientes que cumplan los requisitos pueden utilizar esta funcionalidad para compras de hasta un máximo de 499 euros con cualquiera de sus tarjetas Revolut, incluso cuando paguen con una tarjeta virtual desechable.

Revolut comprobará la viabilidad económica de sus usuarios mediante la vinculación de sus cuentas bancarias existentes a través de banca abierta.

Estos pueden repartir el coste de una compra en tres cuotas mensuales, pagando el cliente la primera cuota por adelantado en el momento de la compra, seguida de dos cuotas mensuales.

El neobanco cobrará el 1,65% del valor de la compra al usuario, por lo que si un cliente utiliza 'Pay Later' para una compra de 100 euros, la comisión es de 1,65 euros, que se devolverá a partes iguales en los últimos dos plazos.

Los clientes podrán ver su saldo de 'Pay Later' en la sección de tarjetas y en el centro de Pay Later, en tanto que si desean reembolsar las cuotas antes de tiempo, no hay cargos adicionales por hacerlo.

"Revolut Pay Later ofrece a nuestros clientes más control y flexibilidad sobre sus finanzas personales, de forma responsable, al permitirles repartir el coste de las compras en tres plazos. Esto anima a la gente a pagar en dos meses, en lugar de recurrir a los descubiertos y a las tarjetas de crédito, que no hacen el mismo énfasis en devolver rápidamente la cantidad prestada", ha destacado el consejero delegado de Revolut, Joe Heneghan.