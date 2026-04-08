Revolut lleva su sede de Europa Occidental al corazón financiero de París

Sede de Revolut en Europa Occidental, situada en París - REVOLUT

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Revolut ha firmado un contrato de arrendamiento por diez años para situar su sede de Europa Occidental en el corazón financiero de París, según ha anunciado este miércoles la 'fintech'.

El inmueble alquilado por Revolut se sitúa en la intersección del distrito de la Bolsa, corazón histórico de las finanzas francesas, y el barrio de Sentier, uno de los núcleos tecnológicos de la ciudad.

Según ha explicado Revolut, que cuenta con más de 25 millones de clientes en Europa Occidental, la apertura de esta nueva oficina está prevista para principios de 2027 y complementará a la sede global de Londres y a las operaciones bancarias actuales en Europa.

La compañía ocupará una superficie de 2.417 metros cuadrados distribuidos en seis plantas de un edificio de finales del siglo XIX íntegramente rehabilitado.

Diseñado por el arquitecto Albert Waldwein, el inmueble destaca por su estructura de acero y su fachada ornamental, reconocida posteriormente por el Ayuntamiento de París por su valor arquitectónico.

La rehabilitación del edificio llevada a cabo en 2025 ha preservado elementos históricos, como la fachada de piedra, la estructura original de acero y las escaleras de madera.

Concebido para albergar a los equipos de Revolut de Europa Occidental y con sede en París, "el nuevo espacio fomentará la colaboración, la innovación y el bienestar de los empleados, impulsando la continua expansión de la compañía en la región", ha subrayado la 'fintech'.

La sede de París actuará como centro neurálgico para las operaciones de Revolut en Europa Occidental, impulsando la expansión en mercados clave como Francia, donde cuenta con más de siete millones de clientes; España (más de seis millones de clientes); Italia (más de 4,5 millones de clientes); Alemania (más de tres de clientes); Irlanda (más de tres millones de clientes) y Portugal, con más de dos millones de clientes.

Revolut tiene previsto instalar su logotipo en la planta baja del edificio para reforzar su presencia física en París y su compromiso a largo plazo con sus clientes galos.

"Este anuncio reafirma la sólida apuesta de Revolut por Francia y Europa Occidental. Esta hoja de ruta incluye la obtención de su licencia bancaria francesa, la incorporación de más de 400 nuevos profesionales y el objetivo de alcanzar una plantilla de 1.500 expertos vinculados al nuevo banco en un corto plazo", ha señalado la empresa.

Todo ello, ha añadido, se enmarca en un plan de inversión regional de 1.000 millones de euros.

Béatrice Cossa-Dumurgier, CEO de Europa Occidental en Revolut, ha destacado que esta ubicación en París "es el reflejo fiel de la identidad de Revolut en la región: un nexo de unión entre el legado del centro financiero de París y la energía de Sentier, el indiscutible epicentro del ecosistema tecnológico de la ciudad". "Nuestra nueva sede será el epicentro donde nuestros equipos colaborarán para diseñar el futuro de la banca en Europa", ha agregado.

Desde Revolut aseguran que Europa Occidental es actualmente la región más grande y de mayor crecimiento para la compañía, con un importante potencial aún por explotar.