Archivo - Room00 Next Gen Hospitality invertirá más de 330 millones de euros en 2026 para acelerar expansión en Europa. - ROOM00 - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Room00 Next Gen Hospitality impulsará durante 2026 un nuevo plan de inversión de entre 330 y 420 millones de euros para acelerar su expansión en España, Portugal, Italia y Reino Unido.

La estrategia incluye la incorporación de 20 nuevos establecimientos y 1.421 habitaciones adicionales en algunos de los destinos urbanos más dinámicos del continente y marcada además la entrada operativa del grupo en Londres, según informó la compañía en un comunicado.

Este plan se apoya en la ronda de financiación de 400 millones de euros cerrada en 2025 liderada por el fondo internacional Kings Street.

Según avanzó el grupo, la estrategia de inversión se centrará principalmente en la adquisición y reposicionamiento de activos hoteleros urbanos.

En concreto, el 80% del capital se destinará a la compra de hostels y hoteles ya en funcionamiento con potencial de optimización operativa y mejora de rentabilidad, mientras que el 20% se dirigirá a desarrollos estratégicos alineados con el crecimiento de la plataforma en ubicaciones urbanas 'prime'.

En conjunto, las nuevas incorporaciones previstas permitirán sumar más de 750.000 clientes potenciales anuales adicionales a la red del grupo.

EXPANSIÓN POR ESPAÑA Y SUR DE EUROPA

Room00 prevé destinar entre 100 y 120 millones de euros a nuevas inversiones en el país durante el ejercicio actual, centradas principalmente en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, con el objetivo de incorporar ocho nuevos establecimientos y alrededor de 650 habitaciones adicionales.

A su vez, en Italia destinará entre 120 y 140 millones de euros destinados a nuevos proyectos en ciudades como Roma, Florencia y Milán, donde prevé sumar cuatro nuevos establecimientos equivalentes a cerca de 334 habitaciones adicionales.

Portugal también será otro de los focos de crecimiento del grupo, con una inversión estimada de entre 60 y 80 millones de euros centrada principalmente en Lisboa y Oporto, donde prevé sumar tres nuevos activos que aportarán unas 217 habitaciones adicionales.

Asimismo, el plan contempla el desembarco del grupo en el mercado británico, donde contempla invertir entre 50 y 80 millones de euros en Londres para la incorporación de cinco nuevos establecimientos en Bloomsbury, Paddington, St Paul's y Victoria que añadirán unas 220 habitaciones.

Con esta nueva fase de crecimiento, la compañía refuerza su objetivo de "convertirse en la principal plataforma de hospitalidad urbana 'lifestyle' del sur de Europa".

"Existe una oportunidad clara para reposicionar activos bien ubicados y adaptarlos a las nuevas formas de viajar. Nuestro objetivo no es solo crecer, sino construir una red de alojamientos urbanos coherente en las principales capitales europeas", señaló el consejero delegado de Room00, Ignacio Requena.