Sabadell avanza en su modelo de banca privada y supera los 66.000 millones de volumen de negocio

SabadellUrquijo Banca Privada recibe 4 premios de Global Private Banker en Singapur

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell avanza en consolidar su modelo de banca privada desplegado hace dos años, superando los 66.000 millones de euros de volumen de negocio a cierre de abril, un 33% más desde el despliegue de la estrategia.

SabadellUrquijo (la unidad especializada en este segmento) supera ya los 130.000 clientes (+40%), según ha informado este lunes en un comunicado.

El subdirector general de Banco Sabadell y director de Negocio de Sabadell Urquijo Banca Privada, Xavier Blanquet, ha dicho que en estos dos años "se ha transformado por completo la propuesta de valor, pero se ha mantenido la esencia de Banco Sabadell: la vocación de servicio al cliente".

XAVIER BLANQUET

Blanquet recibió este domingo en Singapur el premio Private Banker of the Year-Europe, uno de los cuatro galardones entregados a SabadellUrquijo Banca Privada durante los Global Private Banking Innovation Awards 2025.

El jurado destacó la capacidad de Blanquet de impulsar el crecimiento del negocio, consolidar una estrategia centrada en el cliente y garantizar un asesoramiento de alto valor añadido.

Los premios de Global Private Banker distinguen a instituciones que han destacado a nivel global en la gestión patrimonial, innovación en productos y calidad del servicio.

Los otros tres premios para SabadellUrquijo Banca Privada fueron el Best Private Bank for Multi-Asset Products (Mejor banca privada en productos multiactivo), el Best Discretionary & Advisory Service Offering-Overall (Mejor oferta global de servicios discrecionales y de asesoramiento) y el Outstanding Client Experience in Wealth Management-Overall (Mejor experiencia global de cliente en gestión patrimonial).

NIVEL "RÉCORD" DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Banco Sabadell ha destacado que el trabajo hecho para conseguir estos premios también se refleja en niveles "récord" de satisfacción registrados: en abril de 2025, el índice de recomendación de clientes (NPS) alcanzó un 45%, superando en 7 puntos el cierre del año anterior, mientras que la valoración global del servicio (SGG) se situó en 9,3 sobre 10.

Además, el 81,4% de clientes puntuó a la entidad con un 9 ó un 10, destacando el trato, la calidad del servicio y la personalización como los principales motivos de recomendación.