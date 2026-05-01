Sabadell cierra la venta de TSB a Santander por 3.300 millones y abonará el 'macrodividendo' el 29 de mayo

Archivo - Oficina de TSB, filial británica de Sabadell, en Reino Unido. - TSB - Archivo

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell ha formalizado la venta del británico TSB a Banco Santander por 2.863 millones de libras (3.319 millones de euros), una vez que se han recibido todas las autorizaciones pertinentes por parte de los supervisores y reguladores, según ha informado el banco catalán este viernes en un comunicado.

El precio de venta acordado han sido los 2.650 millones de libras (3.072 millones de euros) pactados inicialmente, además de los 213 millones (247 millones de euros) de valor neto tangible que se han generado desde que se acordó la operación.

"Hemos cerrado una operación muy relevante para el sector financiero británico. TSB es hoy una historia de éxito en Reino Unido gracias al excelente trabajo que ha desarrollado todo el equipo en los últimos años", ha afirmado el hasta ahora consejero delegado de TSB y próximo consejero delegado de Banco Sabadell, Marc Armengol.

En los últimos días, Santander ya había indicado que había recibido el visto bueno de los reguladores para la autorización y que se iba a cerrar próximamente. La otra gran operación pendiente, que es la compra de Webster en Estados Unidos, está previsto que se cierre en el tercer trimestre del año.

Al haberse cerrado ya la operación, el banco catalán ha anunciado que distribuirá entre sus accionistas el 'macrodividendo' vinculado a la venta que prometió en su momento. El abono será de 50 céntimos por acción y se pagará el próximo 29 de mayo.

Este dividendo extraordinario, sumado a los dividendos que repartirá la entidad y los programas de recompra y amortización de acciones, situará la retribución total a los accionistas en 6.450 millones de euros para el periodo 2025-2027.

La operación le genera a Sabadell una plusvalía de 400 puntos básicos de capital, aunque se acabará reduciendo una vez se abone el dividendo. Asimismo, se ha generado una plusvalía a nivel contable de 300 millones de euros, una vez considerados todos los impactos de la operación.

Banco Sabadell adquirió la entidad británica en 2015. Desde entonces, ha aumentado su libro de crédito desde los 26.400 millones (30.607 millones de euros) hasta los 36.300 millones de libras (42.084 millones de euros) al cierre de 2025, al tiempo que ha mejorado su ratio de eficiencia del 80% al 66% y ha elevado su rentabilidad (ROTE) del 5,3% al 12,6%. En este tiempo, Banco Sabadell ha percibido en esta década más de 600 millones de euros en dividendos de su filial.

En la transacción, también se han traspasado a Santander UK otros instrumentos de capital y valores no vencidos, emitidos por TSB y suscritos por Banco Sabadell, por un importe de 1.217 millones de libras (1.411 millones de euros).

Banco Sabadell se ha comprometido con Banco Santander a no competir en el mercado británico durante los 24 meses siguientes al cierre de la operación. Mantendrá la sucursal que tiene en Reino Unido con la que apoya a las empresas en sus negocios en el exterior, y también podrá seguir operando en este mercado a través de la división de banca corporativa (CIB).