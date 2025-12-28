Banco Sabadell reparte 370 millones de euros este lunes entre sus accionistas

Archivo - Exterior de la sede de Banco Sabadell, a 17 de abril de 2025, en Barcelona, Cataluña (España).- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell reparte este lunes su segundo dividendo a cuenta de los resultados de 2025, por un importe de 0,07 euros por acción, lo que supone un desembolso total de 370 millones de euros.

Este pago se suma al ya efectuado el pasado 29 de agosto, también de 0,07 euros por acción. En conjunto, ambos importes ascienden a 740 millones de euros, que representan el 46% de los beneficios registrados hasta septiembre.

La entidad aún debe abonar un tercer dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio, en línea con la política de remuneración al accionista aprobada en la última junta, marcada por la fallida oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA. Este tercer dividendo se distribuirá entre marzo y abril de 2026.

El actual plan de remuneración al accionista para el periodo 2025-2027 contempla un reparto total de 6.300 millones de euros. Esta cuantía, que se articulará mediante dividendos en efectivo y recompras de acciones, incluye la distribución del 60% de los beneficios del periodo, el reparto de todo el capital que exceda del 13% y un dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros vinculado a la venta de TSB.

Solo para el ejercicio 2025, el banco prevé repartir 1.300 millones de euros entre dividendos en efectivo y recompras de acciones. Para los ejercicios 2026 y 2027, Sabadell estima que remunerará a sus accionistas con, al menos, 2.500 millones de euros.