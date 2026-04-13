Sabadell supera el 58% de ejecución de su programa de recompra de 435 millones en su séptima semana

Archivo - Un edificio del Banco Sabadell - BANCO SABADELL - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell ha ejecutado ya el 58,01% de su programa de recompra de acciones de 435 millones de euros, iniciado el pasado mes de febrero, en la novena semana del mismo, según ha notificado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Hasta la fecha, el banco se ha hecho con 80,48 millones de acciones a un precio medio de 3,121 euros. Por tanto, para comprar dichos títulos ha desembolsado un total de 252,34 millones de euros.

En la novena semana, el banco ha recomprado 1,23 millones de acciones por un total de 3,84 millones de euros, con un precio medio de 3,061 euros por título.

Con este programa, el banco reparte el exceso de capital generado por encima del 13%. El número máximo de acciones a adquirir dependerá del precio medio al que se realicen las adquisiciones, pero no excederá de 502.367.773 acciones o de aquel número inferior de títulos que, sumados al resto de acciones propias de Banco Sabadell en cada momento, representen un 10% del capital social.

Además, Banco Sabadell no podrá adquirir acciones a un precio superior al más elevado de la última operación independiente o de la oferta independiente más alta de ese momento en el centro de negociación donde se efectúe la compra.

El programa de recompra finalizará como máximo el 31 de diciembre de 2026 y, en todo caso, cuando se alcance el importe monetario máximo o se adquiera el número máximo de acciones que constituyen su objeto.

Las adquisiciones bajo este programa de recompra podrán efectuarse tanto en el Mercado Continuo como en CBOE DXE.