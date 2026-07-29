Sabadell vende a Cerberus el 20% que le quedaba de su inmobiliaria conjunta por 115 millones

Archivo - Exterior de la sede de Banco Sabadell, a 17 de abril de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell ha llegado a un acuerdo con el fondo Cerberus para venderle el 20% de su sociedad inmobiliaria conjunta por 115 millones de euros, lo que ha generado una minusvalía para el banco catalán de 45 millones de euros, según se desprende de su informe semestral.

Cabe mencionar que en diciembre de 2024 un juez británico condenó al fondo a abonar 358 millones por el conflicto que mantenían ambas partes por esta sociedad, así como otros 48 millones por intereses y costas del proceso judicial.

La sociedad es Promontoria Challenger I, a la que Sabadell transmitió gran parte del ladrillo tóxico heredado de la crisis tras llegar a un acuerdo con el fondo en 2018.

En ese momento, el banco realizó un proceso para vender tres carteras de activos deteriorados, denominadas 'Challenger', 'Coliseum' y 'Rex', con un valor bruto de alrededor de 6.414 millones de euros.

En 2019, finalmente, estos activos fueron adjudicados y transferidos a Cerberus por una contraprestación que rondaba los 3.500 millones de euros, si bien se acordó diferir en el tiempo hasta un 21% del montante (en torno a 600 millones de euros).

Algunos de estos inmuebles carecían del registro debido a que se encontraban en proceso de 'reposesión' o ejecución hipotecaria o, directamente, en subasta. Sabadell tenía un plazo de tres años para resolver esta situación, hasta finales de 2022. Sin embargo, decidió adelantarse y resolverlo para los inmuebles de la cartera 'Coliseum'.

Al mismo tiempo, Cerberus abonó entre 170 y 180 millones por el pago diferido asociado a esta cartera, de tal forma que el montante pendiente de abono bajó entonces a unos 400 millones de euros.

Posteriormente, Sabadell cumplió con los registros en 'Challenger' y 'Rex' en un paquete de inmuebles valorados en 365 millones (91,25% del total).

Sin embargo, fue en este momento en el que el fondo se negó a abonar el total de lo restante, alegando que Sabadell no había realizado el registro de todos los activos y que, por tanto, no tenía obligación de abonar nada más.

Así, Sabadell decidió denunciar a la firma en enero de 2023 ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra, que finalmente dio la razón en diciembre de 2024 a Sabadell y decidió fallar en contra de Cerberus.