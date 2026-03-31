Santalucía entra en el accionarado del grupo veterinario Unavets para impulsar su crecimiento

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MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La aseguradora Santalucía ha anunciado este martes su incorporación como inversor minoritario al accionariado del grupo veterinario Unavets, plataforma de clínicas de atención animal con más de 160 centros en España y Portugal y más de 1.500 profesionales.

Según ha informado la aseguradora en un comunicado, se trata de una operación que "refuerza el posicionamiento de la compañía y abre nuevas oportunidades de crecimiento mutuo y colaboración estratégica".

En este sentido, la entrada de Santalucía se produce junto el apoyo continuado de los fondos gestionados por Oaktree Capital Management, que a su vez es accionista mayoritario de Unavets.

Según la aseguradora, su incorporación al accionariado de Unavets permitirá "explorar importantes sinergias estratégicas", particularmente en ámbitos como la innovación en servicios vinculados al bienestar animal, el desarrollo de soluciones aseguradoras y asistenciales para mascotas y la creación de nuevas propuestas de valor para clientes y clínicas veterinarias.

Entre las perspectivas a futuro, la firma de seguros ha destacado que la alianza reúne a tres organizaciones con "una visión común de crecimiento sostenible, excelencia operativa y orientación al cliente", permitiendo "acelerar el desarrollo de Unavets en los mercados en los que opera".

"Unavets representa un proyecto sólido en un sector con excelentes perspectivas de desarrollo y está alineado con nuestro plan estratégico, que busca nuevas fuentes de crecimiento rentable y diversificación, expandiendo nuestra oferta de valor para dar respuesta a las necesidades de las familias, en las que las mascotas tienen un papel especial", ha defendido el consejero director general de Santalucía, Andrés Romero.