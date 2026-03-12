Santander y BBVA destacan la fortaleza de la economía española ante la incertidumbre geopolítica

Archivo - Logos de Santander y BBVA - SANTANDER, BBVA - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los máximos responsables de las filiales españolas de Banco Santander y BBVA, Ignacio Juliá y Peio Belausteguigoitia, han destacado la fortaleza de la economía española ante el contexto actual de incertidumbre geopolítica a cuenta de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"El inicio del año ha sido bueno y las perspectivas macro para el año eran buenas [hace unos meses]. BBVA Research habla de un crecimiento del 2,4% para la economía española en 2026", ha indicado el 'country manager' de BBVA España durante su intervención en el 32º Encuentro Financiero organizado por Deloitte y 'ABC'.

De esta forma, Belausteguigoitia ha indicado que el impacto del conflicto dependerá de su duración y la duración de la tensión en los precios energéticos, y cómo se puede trasladar a los precios en general y la inflación.

"A estas alturas, todos estamos en niveles especulativos. Lo que estamos viendo es una alta volatilidad y cómo, a nivel de declaraciones o rueda de prensa, se mueven los mercados de forma muy volátil", ha enfatizado Belausteguigoitia.

El CEO de Santander España, en línea con el consenso, espera que el conflicto en Oriente Próximo "dure poco", por lo que defiende la postura de "esperar y ver", para posteriormente actuar. Con todo, ha subrayado que el sector "está preparado para enfrentarse a los peores escenarios geopolíticos".

Juliá también ha resaltado que la banca tiene fortaleza tanto en Europa como en España. "Si miramos 15 años atrás nos hemos enfrentado a muchos eventos inesperados. De ellos, hemos aprendido a gestionar y, además, ahora somos entidades más sólidas y solventes; mucho más de lo que lo éramos antes de la crisis financiera", ha apuntado.

En línea con su homólogo de BBVA, el CEO de Santander España ha puesto en valor las buenas perspectivas económicas del país y ha defendido el crecimiento como "la clave del bienestar social y del desarrollo" del país. "Los datos de España son muy saludables, el ritmo de crecimiento del PIB es más del doble que la media europea, pero tenemos que simplificar procesos para seguir avanzando", ha dicho.

CAPTACIÓN DE CLIENTES

Belausteguigoitia ha explicado que las prioridades de BBVA para este año pasan por la captación de clientela y seguir consolidando el crecimiento del crédito, especialmente en pymes y empresas.

El 'country manager' ha explicado la ventaja competitiva que tienen los bancos tradicionales frente a los neobancos, donde ante cualquier problema "no hay nadie que te ayude, nadie que te dé respuesta".

Hacia futuro, el ejecutivo ha indicado que uno de los retos es que todos los canales del banco estén integrados, de tal forma que cada trabajador del banco pueda saber en tiempo real la última interacción del cliente con la entidad.

Entre los factores que han favorecido la mejora de las cifras de negocio, el CEO de Santander España ha apuntado a la mejora de la experiencia digital, la satisfacción de los usuarios --que crece en ocho puntos en un año--, y los cambios en la banca de empresas y la banca privada. Juliá ha explicado que estos dos últimos segmentos se han segmentado para "poder tener un dialogo distinto y dar asesoramiento a clientes con patrimonios y preferencias diferentes".

Respecto a la organización de Santander, el directivo ha reconocido que la firma ha llevado a cabo "una pequeña revolución": "Llevábamos dos años de beneficios récord y queremos hacerlo sostenible, hemos entendido que somos un banco de producto red, pero tenemos que evolucionar a un banco de cliente y un banco móvil y eso requiere de un cambio en el modelo operativo y en la cultura".

En este sentido, el representante de Santander España ha defendido que el nuevo enfoque está basado en "personalizar el servicio y poner al cliente en el centro".

Respecto al impacto de la IA, Belausteguigoitia se ha mostrado cauto, ya que aunque hay una "promesa clara" de cuánto de disruptiva puede ser, no se han visto "ejemplos acotados" que puedan ser usados a nivel masivo.

"La promesa está ahí, y que puede ser disruptiva es clara. Cuándo se aterrizará de forma significativa esa promesa pues es lo que no es sencillo determinarlo", ha remachado.

"La IA va a rediseñar los procesos y mejorar la experiencia con el cliente", ha aseverado el consejero delegado de Santander España.

Juliá ha adelantado que esta tecnología es capaz de analizar las 2.000 millones de interacciones que tiene la entidad, aunque ha matizado que, a pesar de que les va a permitir competir mucho más, va a reducir la "diferenciación dentro de la experiencia digital".