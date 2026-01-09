Santander cierra la venta del 49% de su filial polaca a Erste Group con una plusvalía neta de 1.900 millones

Archivo - La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, a 09 de junio de 2025, en Madrid (España). - Antonio Gutiérrez - Europa Press - Archivo

Banco Santander y Erste Group Bank han anunciado hoy el cierre de la venta de Santander Bank Polska, que se dio a conocer en mayo de 2025, una vez obtenidas las correspondientes autorizaciones regulatorias y completada la transacción según lo previsto.

De esta forma, Erste ha adquirido el 49% del capital social de Santander Bank Polska y una participación del 50% en el negocio de gestión de activos en Polonia (TFI) que el banco polaco no controlaba, por un importe total en efectivo de aproximadamente 7.000 millones de euros.

La operación, a un precio de 584 zlotys (138 euros al cambio actual) por acción, valora el banco en 2,2 veces su valor contable tangible por acción del primer trimestre de 2025 y representa una prima del 7,5% respecto al precio de cierre de Santander Bank Polska del 2 de mayo de 2025, excluido el dividendo abonado en mayo de 2025.

La operación finalmente genera una plusvalía neta aproximada de 1.900 millones de euros para Santander, lo que incrementa su ratio de capital CET1 alrededor de 95 puntos básicos, equivalente aproximadamente a 6.000 millones de euros.

En mayo de 2025, el banco preveía unas plusvalías netas de 2.000 millones de euros, con un impacto positivo sobre el capital de 100 puntos básicos, equivalentes a unos 6.400 millones de euros.

Santander explica que los impactos financieros de esta operación, tanto en resultados como en capital, se registrarán en el primer trimestre de 2026.

RECOMPRAS EXTRAORDINARIAS

Santander recuerda, a través del comunicado donde anuncia el cierre de la operación, que tiene como objetivo mantener una ratio de capital CET1 en el rango del 12 al 13% y que actualmente tiene una jerarquía de capital que prioriza el crecimiento orgánico rentable e inversiones en sus negocios que impulsen "de forma sostenida beneficios, rentabilidad, valor contable y remuneración al accionista".

Así, ha reafirmado este viernes su intención de destinar aproximadamente el 50% de los fondos obtenidos en esta operación a acelerar la ejecución de los programas extraordinarios de recompra de acciones, sujeto a las correspondientes aprobaciones regulatorias.

Además, espera que la operación en Polonia tenga un impacto positivo en el beneficio por acción en 2027-2028, a través de la reinversión del capital, y que refuerce su flexibilidad estratégica y financiera.

En este sentido, señala que esta operación de Polonia apoyará también la anunciada adquisición de TSB en Reino Unido, sujeta a las correspondientes autorizaciones regulatorias.

ERSTE BANK POLSKA

Con el cierre de la operación, Erste se convierte en el principal accionista de Santander Bank Polska, lo que marca una "nueva etapa" para la entidad. De hecho, Santander explica que el grupo austriaco tiene previsto cambiar el nombre y la marca de Santander Bank Polska por el de Erste Bank Polska en el segundo trimestre de 2026.

Tras el cierre de la venta, y después de la colocación acelerada de aproximadamente el 3,5% del capital de Santander Bank Polska completada en diciembre, Santander mantiene ahora una participación del 9,7% en la entidad.

Por último, y tal y como ya se había anunciado, Santander se ha convertido en el único propietario de Santander Consumer Bank en Polonia tras adquirir el 60% restante que no poseía, de tal manera que el grupo bancario español señala que mantendrá su presencia en Polonia a través del negocio de financiación al consumo.