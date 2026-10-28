Santander gana 11.170 millones hasta septiembre, un 16% más

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Banco Santander obtuvo un beneficio neto de 11.176 millones de euros en el conjunto de los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un incremento del 16,1% en comparación con el mismo periodo del año pasado, según ha informado este miércoles el banco al publicar sus cuentas trimestrales.

El dato es el beneficio ordinario, en el que Santander no incluye la plusvalía neta de 1.895 millones de euros por la venta del negocio de Polonia parcialmente compensada con los costes de 666 millones de euros por la integración de TSB y Webster. Si se tiene en cuenta esta partida no recurrente, el beneficio neto atribuido fue de 12.405 millones de euros, lo que equivale a un 20% más.

"Hemos vuelto a obtener unos resultados muy sólidos en los primeros nueve meses, con un aumento del 25% del beneficio por acción y una dinámica cada vez más positiva en todo el grupo. Hemos sumado 17 millones de clientes en los últimos doce meses gracias a una fuerte actividad comercial y a la incorporación de TSB y Webster. Tengo más confianza que nunca en que cumpliremos nuestros objetivos, tanto en 2026 como en nuestro plan a tres años, gracias a la fortaleza y al compromiso de nuestros equipos en todo el grupo", ha asegurado la presidenta de Banco Santander, Ana Botín.

Los ingresos totales de Santander (margen bruto) de enero a septiembre ascendieron a 46.713 millones de euros, lo que supone una mejora del 8% interanual, "reflejo de una mayor actividad y vinculación de los clientes, y el crecimiento de volúmenes en todos los negocios globales", tal y como ha explicado el Grupo. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) crecieron un 9,5%, hasta los 34.545 millones de euros.

Las comisiones netas se elevaron a un ritmo del 8,9%, hasta los 10.349 millones de euros, mientras que el resultado por operaciones financieras (ROF) cayó un 34,7%, hasta los 1.079 millones, y los ingresos por dividendos se elevaron un 35,8%, hasta los 759 millones.

El banco cerró los nueves primeros meses de 2026 con unos gastos de personal de 10.516 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,5% interanual, mientras que el resto de los gastos de administración alcanzó los 6.002 millones, un 1% más. No obstante, la entidad ha precisado que los costes totales cayeron un 1% sin el impacto de TSB ni Webster (-2% en euros constantes), gracias a las "continuas mejoras de eficiencia derivadas del nuevo programa 'ONE Transformation'".

Además, el impacto de las amortizaciones fue de 2.454 millones (+1,3%), al tiempo que las provisiones se dispararon un 41,7%, hasta los 2.422 millones, y el deterioro de valor de activos financieros se ubicó en los 10.047 millones, un 7,2% más que en los primeros nueve meses de 2025.

Respecto a los datos del tercer trimestre estanco, el beneficio neto atribuido fue de 3.432 millones de euros. El margen bruto fue de 15.960 millones de euros, un 11,7% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

El dato trimestral también incluye una partida no recurrente negativa de 416 millones de euros por deterioro de activos intangibles y costes de integración asociados a las operaciones de compraventa de negocios (TSB, Webster y Santander Polska). Sin tener en cuenta esto, el beneficio trimestral habría sido de 3.848 millones de euros, un 2,1% más que doce meses atrás.

SEGMENTOS GLOBALES

Atendiendo a los diferentes negocios globales en los que Santander estructura su negocio, la división de banca minorista obtuvo un beneficio neto atribuido de 6.445 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 14,4% más, con un incremento en los ingresos del 8,7%, hasta los 26.277 millones de euros. Por otro lado, la rama de banca corporativa y de inversión facturó 6.936 millones de euros (+15,1%) y obtuvo unos beneficios de 2.433 millones, un 17% más.

La rama de gestión patrimonial y de seguros contabilizó un margen bruto de 3.198 millones, un 10,4% más, con un alza del 19,9% en su beneficio, hasta los 1.651 millones.

Por otro lado, el segmento de Openbank (donde no solo se incluye el banco digital, sino también el negocio de financiación al consumo y de autos) tuvo un margen bruto de 10.062 millones hasta septiembre, un 4,1% más, con una caída del beneficio del 9,9%, hasta los 1.407 millones de euros. El segmento de pagos ganó 105 millones de euros, un 200% más, tras elevar sus ingresos un 18,2%, hasta los 1.175 millones.

El negocio de Santander en España reportó el mayor beneficio para el grupo, con 3.695 millones de euros, un 14,3% más. El margen bruto registró un incremento del 5,9%, hasta los 9.512 millones de euros. De esa cifra, el margen de intereses fue de 5.827 millones (+7,6%), mientras que las comisiones netas fueron de 2.363 millones (+6,8%).

Respecto al resto de las principales geografías donde opera el banco, Santander obtuvo un beneficio de 1.514 millones en Estados Unidos, un 26,8% más; de 1.596 millones en Brasil, un 0,4% más; de 1.402 millones en México, un 15,8% más; y de 1.282 millones en Reino Unido, un 33,8% más.

Cabe mencionar que el dato de Estados Unidos tiene en cuenta la incorporación de Webster, que se incluye desde el 20 de agosto, tras formalizarse su compra.

A cierre de septiembre de 2026, Webster contaba con una cartera crediticia bruta de aproximadamente 50.000 millones de euros y unos depósitos de la clientela de cerca de 62.000 millones de euros. Al mismo tiempo, tiene alrededor de 4.500 empleados, cerca de 190 sucursales y 4,2 millones de clientes en Estados Unidos.

RENTABILIDAD Y BALANCE

A cierre de septiembre, Banco Santander contabilizó un retorno sobre capital (RoTE) del 17,4%, lo que supone un alza de 1,3 puntos porcentuales en comparación con un año antes.

Por otro lado, el banco registró una ratio de capital CET1 en su variante 'phased in', del 12,7% al cierre del noveno mes del año, lo que supone una caída de cuatro puntos básicos frente a doce meses atrás. La ratio de capital total se redujo en 0,4 puntos porcentuales, hasta el 17%.

Excluyendo el impacto de Polonia, el banco llegó a septiembre con 6.548 oficinas, lo que supone una reducción de 481 locales en un año. El número de trabajadores también se redujo en 4.495 personas, hasta 186.151 empleados.

A 30 de septiembre de 2026, el banco contabilizaba activos en su balance valorados en 2,102 billones de euros, lo que supone un alza del 14,2% frente a un año antes. De esa cifra, los préstamos y anticipos a la clientela subieron un 17%, hasta situarse en 1,137 billones de euros.

Del total de crédito, Banco Santander registró un total de préstamos de dudosos recobro por valor de 39.084 millones, un 17,3% más que un año antes, en parte por el comportamiento de algunas carteras, principalmente en CIB y en Openbank. Sin embargo, la tasa de mora se redujo en un puntos básico frente a un año antes, hasta el 2,9%.

Por otro lado, el pasivo se elevó en un 14,6%, hasta 1,983 billones de euros, con los depósitos de clientes situados en 1,145 billones de euros, un 19,4% más.

Además de los depósitos, fuera de balance el banco mantenía 288.442 millones de euros de clientes en fondos de inversión, un 15,7% más, mientras que el patrimonio colocado en fondos de pensiones era de 16.466 millones, un 3,4% más. Santander también administraba patrimonio por valor de 56.403 millones, un 18,1% más.