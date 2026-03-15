Santander pagó más de un millón de euros a 458 banqueros en 2025

Archivo - La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, durante la presentación de los resultados de Banco Santander en su ejercicio de 2024, a 5 de febrero de 2025, en Boadilla del Monte, Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander aumentó a 458 personas el colectivo de grandes banqueros a los que pagó más de un millón de euros en 2025, un incremento del 10% respecto a los 318 banqueros que lograron esta remuneración en 2024, según se desprende de su Informe de Relevancia Prudencial, consultado por Europa Press.

En torno a la mitad de los banqueros (224) tuvieron una remuneración situada entre 1 millón y 1,5 millones de euros. Otros 96 banqueros percibieron el año pasado entre 1,5 y 2 millones de euros. Asimismo, el banco abonó a 112 personas entre 2 y 5 millones de euros.

En los rangos más altos de remuneración se sitúan 23 personas que obtuvieron entre 5 y 10 millones de euros, mientras que dos personas cobraron entre 11 y 13 millones de euros. Una sola persona obtuvo una remuneración de entre 15 y 16 millones de euros.

Estos datos contabilizan la retribución asignada en el ejercicio 2025, incluyendo la retribución variable diferida y sujeta a objetivos a largo plazo a valor razonable que corresponda abonar en los ejercicios 2029, 2030 y, en su caso, 2031, según el nivel de consecución de objetivos.

Banco Santander explica que el incremento en el número de 'banqueros millonarios' se explica por los mayores bonus en el ejercicio, fruto de los "muy buenos resultados" de la entidad. En 2024, la entidad obtuvo un récord de 14.101 millones de euros de beneficio neto atribuido, un 12% más.

En todo caso, los 458 banqueros están ubicados a nivel global, pero con un mayor peso en Estados Unidos (38%) y Reino Unido (15%). Esto se debe a que la remuneración es "más competitiva", el mercado laboral es "más flexible" y no existen "límites a la compensación variable".

"Además, una parte significativa de los empleados que cobran más de un millón (tanto en estas dos geografías como en el resto de países del Grupo) pertenecen al negocio de Corporate and Investment Banking, que registró un beneficio atribuido récord de 2.834 millones de euros (+7%), impulsado por un sólido crecimiento de los ingresos (+5%) y apoyado en un fuerte margen de intereses en Global Markets", explica Santander en su informe.

Por otro lado, la entidad presidida por Ana Botín también aclara que hay que tener en cuenta el "efecto de rotación" de la plantilla, ya que en las remuneraciones se incluyen indemnizaciones por despido y pagos por no competencia, así como bonus por nuevas contrataciones.

A cierre de 2024 el banco incluía a 1.336 personas en su 'colectivo identificado', 93 personas más que en 2024, y donde se integra la cifra de 458 banqueros mencionada anteriormente. En este colectivo se engloban no solo el consejo o la alta dirección, sino también aquellos empleados que, sin pertenecer a la alta dirección, asumen riesgos, ejercen funciones de control o reciben una retribución con el mismo nivel que los altos directivos.

Estos 1.336 empleados obtuvieron una retribución conjunta de 1.270 millones de euros, lo que sitúa la media de remuneración en poco por debajo de un millón de euros por empleado.

Por áreas de negocio, había 557 banqueros del 'colectivo identificado' en el segmento de banca minorista, que cobraron 437,9 millones de euros (786.000 por cabeza de media), mientras que los 418 banqueros del área de banca de inversión cobraron de forma agregada 601,3 millones (1,44 millones de media).

En el negocio de gestión de activos, 49 empleados cobraron 59,9 millones de euros (1,22 millones de media); y los 57 empleados de funciones corporativas obtuvieron 112,4 millones (1,97 millones de media). Los 225 empleados encuadrados en funciones internas independientes de control tuvieron una remuneración de 139 millones de euros (578.000 de media).

Banco Santander también ha detallado que el importe total de las indemnizaciones y otras prestaciones por terminación contractual, incluyendo prejubilaciones concedidas a miembros del 'colectivo identificado', ha ascendido a 36 millones de euros, para un total de 49 personas con una antigüedad media de 11 años.

De este total, nueve personas superaron el importe correspondiente a dos anualidades de la remuneración fija, con un valor total consolidado de indemnizaciones de 17,7 millones de euros. El importe máximo de una sola prestación ha ascendido a 8,3 millones de euros.