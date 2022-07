Santander ve oportunidades para crecer en México pese a salir de la puja por Banamex

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, ha asegurado que, pese a que el grupo no continuará en la puja para hacerse con el negocio minorista de Citi en México (Banamex), el proceso ofrece buenas oportunidades de crecimiento que Santander aprovechará en los próximos años.

Durante la presentación de resultados del segundo trimestre ante analistas, el consejero delegado ha recordado que Santander fue muy transparente en cuanto a su interés por el activo y las condiciones para participar en el proceso de venta, siendo una de ellas el precio.

"Hubo ocasión de hacer una oferta y la respuesta fue que no vamos a seguir participando en este proceso y ya está, no hay nada que añadir en este momento", ha apostillado Álvarez, quien ha resaltado que Santander ha sido "disciplinado" en este sentido.

A continuación, en la presentación ante los medios de comunicación, el consejero delegado ha destacado los buenos datos de Santander en México, donde elevó un 32% su beneficio atribuido en el primer semestre, hasta 546 millones de euros, e incrementó un 9% el margen de intereses, gracias al crecimiento de los volúmenes, con un 10% más de clientes vinculados, y a la subida de tipos de interés.

Santander, que cuenta con una cuota de mercado del 14% en México, ha ganado cuota en créditos a particulares durante 26 meses consecutivos y es precisamente en ese segmento donde quiere enfocarse próximamente, pues tiene una cuota en particulares menor que en empresas.

"Creemos que ya este proceso de venta de Banamex nos ha abierto posibilidades de crecer. Tenemos una buena oportunidad de crecimiento orgánico, que estoy seguro de que la vamos a aprovechar en los próximos años", ha afirmado.

Preguntado sobre la posibilidad de que el capital que iba a invertirse en Banamex se destine a dividendos, el consejero delegado de Santander ha recordado que el consejo de administración aprobó un 'pay out' del 40% del beneficio subyacente, que está pagando a partes iguales entre recompras de acciones y dividendo en efectivo.

Además, ha reiterado que la intención del consejo de administración pasa por elevar la retribución al accionista hasta el 50% en el futuro. "No estoy en situación de decir cuándo, pero es la intención del grupo, volver a esos niveles", ha afirmado ante los analistas.

Sobre la posibilidad de destinar ese capital a otras operaciones corporativas, e directivo ha sido tajante: "Esto no funciona así. No tenemos una prisa por ir a buscar dónde tenemos que invertir lo que no vamos a invertir en Banamex".