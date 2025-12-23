El secretario del Tesoro de EE.UU. aboga por dejar atrás el objetivo de inflación del 2% y optar por un rango

Archivo - El secretario del Tesoro de Estados Unidos (EE.UU.), Scott Bessent. - Douglas Christian/ZUMA Press Wir / DPA - Archivo

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha abogado este martes por desechar el objetivo de estabilidad de precios del 2% y sustituirlo, por ejemplo, por un rango de inflación del 1% al 3%.

"Una vez que volvamos a 2%, lo cual creo que está a la vista, entonces podremos debatir: ¿Es mucho más inteligente tener un rango? Una vez que retornemos al objetivo, entonces podremos hablar de un rango", ha asegurado durante una entrevista concedida a 'All-In Podcast' cubierta por 'Bloomberg'.

En este sentido, el titular de las Finanzas norteamericanas ha avanzado la posibilidad de optar por una horquilla del 1,5% al 2,5% o del 1% al 3%. Bessent ha defendido contar con un debate "muy serio" al respecto.

El actual 2% fue adoptado por la Reserva Federal (Fed) en 2012, en línea con el estándar fijado por tantos otros institutos emisores a lo largo del mundo, incluido el Banco Central Europeo (BCE).