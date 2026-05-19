Ship2B Ventures liquida su fondo Montana Impact Fund sin realizar un primer cierre

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MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La firma de capital riesgo Ship2B Ventures ha decidido liquidar su fondo de emprendimiento social europeo (FESE) 'Montana Impact Funds', el primer vehículo europeo centrado en empresas de impacto social en el sector de la pediatría, sin realizar un primer cierre ni recibir inversiones.

"Ningún inversor se ha visto perjudicado en este proceso. Los fondos en liquidación nunca llegaron a realizar un primer cierre ni a recibir inversiones, siendo Ship2B Ventures SGEIC el único socio", especificó la compañía en declaraciones a Europa Press.

La única inversión realizada ascendió a 60.000 euros, realizada por Ship2B Ventures y destinados a estructura y mantenimiento, "sin que se ejecutara ninguna inversión en cartera". "Por tanto, no ha habido pérdidas para inversores externos", apuntó.

'Montana Impact Funds FESE' se constituyó en 2023 con 30 millones de euros y una duración de 10 años inicial que se extendió a 12 años en 2024, según consta en la memoria del ejercicio 2025 registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En abril de 2025 recibió la autorización del regulador para operar con el objetivo de avanzar en la prevención de enfermedades infantiles.

Ship2B Ventures aprobó el pasado 23 de diciembre de 2025 su liquidación por "una oportunidad estratégica" surgida a finales del año. En concreto, explica la compañía, y tras confirmarse los compromisos de inversión por parte de CDTI Invierte y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), se les "abrió" la posibilidad de ampliar significativamente el volumen de los fondos iniciales.

"Sin embargo, por motivos legales, extender el período de inversión un año adicional requería liquidar los fondos constituidos en 2023 y crear una nueva estructura", afirman.

De esta manera, Ship2B Ventures constituyó el fondo 'Montana Children's Health Invierte FESE' y 'Montana Children's Healt FESE SA', que replican y mejoran la estructura de los fondos anteriores. Este vehículo completó su primer cierre con 37 millones de euros comprometidos a comienzos de mayo, por encima del objetivo inicial fijado al arrancar el proceso.

Una vez finalice el proceso de liquidación, 'Montana Children's Health Invierte FESE' y 'Montana Children's Health FESE SA' serán los únicos vehículos operativos.